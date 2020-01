Vladimir Putin, anunt surprinzator: vrea un summit exceptional al celor "cinci mari puteri"

Consiliu paralizat

Rusia - exclusa din G8 si tinta mai multor sanctiuni europene si americane

Aceasta initiativa inedita intervine in contextul in care Rusia si-a recastigat in ultimii 20 de ani statutul de mare putere diplomatica, impunandu-se drept un actor de neocolit in numeroase crize, indiferent ca este vorba despre Ucraina, Siria, Iran sau Libia."Un summit al statelor care au facut cel mai mult pentru a infrange agresorul (nazist) si in crearea ordinii mondiale postbelice ar juca un rol mare in cautarea raspunsurilor comune la provocarile crizelor contemporane", a declarat joi liderul de la Kremlin.Exprimandu-se in cadrul comemorarii la Ierusalim a 75 de ani de eliberarea lagarului de exterminare Auschwitz de catre Armata Rosie si evocand "lectiile trecutului", el s-a declarat pregatit sa se intalneasca cu liderii Statelor Unite, Marii Britanii, Frantei si Chinei, "in orice loc din lume".Putin a dat asigurari ca a propus ideea "anumitor" lideri vizati si ca a "vazut o reactie pozitiva", fara sa faca alte precizari.Cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate al ONU au o "responsabilitate speciala sa salveze civilizatia", a apreciat el.Propunerea lui Putin intervine in contextul in care el a legat o relatie de incredere cu liderul chinez Xi Jinping, iar presedintele francez Emmanuel Macron vrea sa relanseze relatia cu Moscova.Donald Trump a laudat, la randul sau, in mai multe randuri, calitatile lui Putin, in pofida tensiunilor intre cele doua tari si acuzatiilor de amestec rus in alegerile prezidentiale americane in favoarea miliardarului.O intalnire recenta intre presedintele rus si premierul britanic Boris Johnson a fost, de asemenea, calificata drept "constructiva" de catre Kremlin, care a evocat inclusiv "elemente de reconciliere".Tensiunile ruso-britanice sunt insa puternice de ani de zile, din cauza tentativei de asasinare pe teritoriul britanic atribuite Moscovei a fostului dublu agent rus Serghei Skripal.Intre crizele din Orientul Mijlociu, tensiunile intre Rusia si Occident si opozitiile intre occidentali, ordinea mondiala postbelica pare tot mai fragmentata.Consiliul de Securitate al ONU pare adesea paralizat, in contextul in care Rusia si China, pe de o parte, si Occidentul, de cealalta parte, se opun in conflictele cele mai grave.Cele cinci puteri invingatoare in Al Doilea Razboi Miondial si detinatoare ale armei atomice dispun de un drept de veto in acest oragn-far al ONU.Putin a indemnat joi la Ierusalim comunitatea internationala sa aiba "curajul sa faca totul pentru a apara si a pastra pacea".Organizarea unui asemenea summit in 2020 ar fi "importanta si simbolica" in momentul in care lumea marcehaza 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Miondial, a subliniat el.Vladimir Putin prevede mari festivitati la Moscova, la 9 mai, in vederea sarbatoririi victoriei Aliatilor impotriva Germaniei naziste, in prezenta a numerosi lideri straini.In discursul sau, seful statului rus nu a prezentat vreo lista de dosare pe care doreste sa le abordeze cu colegii sai la acest eventual summit.El s-a referit in mod direct doar la Libia, din cauza organizarii duminica trecuta, la Berlin, a unei Conferinte cu privire la conflictul din aceasta tara.Rusia a fost exclusa din G8, unul dintre principalele formate de negocieri multilaterale, in urma anexarii Peninsulei ucrainene Crimeea in 2014.Acesta a redevenit G7 - Statele Unite, Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Canada, Japonia - ca in timpul Razboiului Rece.Rusia este de asemenea tinta multor sanctiuni europene si amaericane din cauza conflictului din Ucraina, unde Moscova este acuzata de sustinerea separatistilor prorusi in razboiul din estul tarii.