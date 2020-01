Vladimir Putin explica de ce Rusia are nevoie de o putere prezidentiala forte

Ziare.

Rusia trebuie sa ramana o republica prezidentiala puternica, a subliniat miercuri presedintele rus, intrebat asupra unei eventuale perioade de tranzitie odata cu incheierea mandatului sau in 2024, potrivit Reuters.Saptamana trecuta, Putin a propus modificari constitutionale care i-ar permite sa-si extinda controlul asupra puterii dupa anul 2024, cand - conform actualei legislatii - nu mai poate sa-si reinnoiasca mandatul.In cadrul unei vizite la Lipetk, presedintele rus a declarat miercuri ca nu considera oportun ca Rusia sa treaca la o forma parlamentara de guvernare, potrivit Interfax."Daca este posibila o forma parlamentara de guvernare la noi? Teoretic, posibil. Insa daca este aceasta oportun? Aici fiecare cu propria sa opinie. Eu consider ca nu", a spus Putin intr-o intalnire organizata de autoritatile din Lipetk cu alegatori locali.Intre altele, el si-a argumentat pozitia prin absenta in Rusia a unor partide care sa aiba multi ani de experienta."Pentru ca o republica parlamentara sa functioneze eficient, structura ei politica trebuie sa se fi cladit timp indelungat. In Europa, unele partide exista de sute de ani. Iar in tara noastra, un partid de regula este legat de o persoana concreta", a explicat seful statului rus.Putin a dat ca exemplu Partidul Liberal-Democrat (LDPR) al lui Vladimir Jirinovski."Exista Jirinovski - exista LDPR, nu este Jirinovski...", a spus liderul rus, fara a-si termina fraza.In acelasi timp, Vladimir Putin si-a exprimat opinia ca Rusia 'cu vastul sau teritoriu, cu numeroase confesiuni si un numar mare de nationalitati si grupuri etnice', are nevoie de o putere prezidentiala forte.Putin a subliniat ca forma parlamentara de guvernare, folosita pe scara larga in prezent in Europa, "da semne de blocaj"."In unele tari, in pofida existentei unei astfel de infrastructuri politice sub forma unor partide politice solide, acestea nu pot forma un guvern si chiar sase luni. Nu le iese. Va puteti imagina cum Rusia ar functiona fara un guvern timp de sase luni? Ar fi un dezastru", a opinat presedintele rus.Speculatii privind intarirea rolului parlamentului au aparut dupa ce Vladimir Putin a propus recent o serie de amendamente la Constitutie, intre care unele prevad o accentuare a rolului Dumei de Stat (camera inferioara) in numirea premierului si a Consiliului Federatiei (camera superioara) in numirea sefilor structurilor de forta, conform presei ruse.Dar pentru multi analisti, Vladimir Putin isi organizeaza astfel viitorul dupa 2024, lasand maximum de usi deschise pentru a-si pastra influenta in tara pe care o conduce de 20 de ani.