Vladimir Putin interzice zborurile spre Georgia

"Cu incepere de la 8 iulie 2019, companiile aeriene rusesti au temporar interdictia de a efectua zboruri de pe teritoriul Federatiei Ruse spre teritoriul Georgiei", potrivit unui document publicat pe site-ul Kremlinului.Vineri, la Tbilisi, cel putin 15.000 de persoane au raspuns la apelul opozitiei si s-au adunat in fata parlamentului Georgiei, a informat un corespondent al agentiei France Presse.Unii participanti au venit purtand bandaj pe un ochi in sprijinul manifestantilor raniti in ciocnirile cu politia. Majoritatea protestatarilor au cerut sa se puna capat influentei oligarhului Bidzina Ivanisvili, fondatorul partidului la putere Visul Georgian si frecvent prezentat ca omul forte al tarii.Adresandu-se multimii, Grigol Vasadze, liderul principalului partid de opozitie, Miscarea Nationala Unita, infiintat de fostul presedinte aflat in exil Mihail Saakasvili, a lansat un apel la alegeri anticipate, reforma electorala si demisia ministrului de Interne.Tulburarile au izbucnit joi, cand aproape 10.000 de manifestanti s-au adunat in fata parlamentului pentru a protesta fata de interventia, de la tribuna presedintelui, a unui deputat al Partidului Comunist din Rusia, Serghei Gavrilov.Prezenta sa in Parlament, in cadrul unei reuniuni internationale a ortodoxiei, a socat, intr-o tara in care multi considera Rusia drept putere care a ocupat o parte din teritoriu. Aceasta tara mica din Caucazul de Sud, aliata a SUA, s-a confruntat cu Moscova intr-un scurt conflict de cinci zile in august 2008.Georgia a intrerupt legaturile diplomatice cu Rusia dupa ce Moscova a recunoscut in acelasi august fierbinte din 2008 independenta celor doua regiuni separatiste georgiene Osetia de Sud si Abhazia, unde Rusia dispune in prezent de baze militare.Protestele au fost marcate de ciocniri care au facut 240 de raniti, dintre care 160 de manifestanti si 80 de politisti, si au condus la 305 arestari, potrivit autoritatilor. Ele au fost fost condamnate de Kremlin drept o "provocare rusofoba".