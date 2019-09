Vladimir Putin: Israelul este un stat rusofon, este o adevarata retea

Ziare.

com

"Cetatenii Rusiei si Israelului sunt uniti prin legaturi de familie, de rudenie si prietenie. Este o adevarata retea, o familie comuna si o spun fara exagerare. Israelul are aproape doua milioane de cetateni vorbitori de limba rusa. Consideram Israelul drept un stat rusofon", a afirmat seful statului rus.Putin a mai spus ca va efectua o vizita in Israel in luna ianuarie, la invitatia presedintelui israelian Reuven Rivlin pentru a asista la ceremoniile consacrate implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare Auschwitz si Zilei internationale de comemorare a Holocaustului."Desigur, voi profita de aceasta invitatie", a spus Putin.Comertul bilateral intre statul israelian si Rusia a crescut cu 9% in 2018 in raport cu anul precedent, a adaugat el.Rusia mentine relatii stranse cu unele tari unde traiesc rusofoni, oferindu-le conditii comerciale avantajoase si sprijin politic. Dar de asemenea a demonstrat un nivel ridicat de interventie, uneori ostil, fata de tari vorbitoare de limba rusa.Sub Putin, Rusia si-a intarit alianta cu Iranul, in pofida amenintarilor Teheranului de a distruge Israelul si a presupuselor tentative ale sale de a dezvolta arma nucleara sau de alta natura in contextul conflictului dintre Republica islamica si statul israelian.Totodata, Rusia sprijina regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si miscarea Hezbollah si este una dintre puterile majore din lume care intretine relatii oficiale cu responsabili ai Hamasului palestinian, noteaza publicatia israeliana.