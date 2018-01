Vladimir Putin s-a scufundat in apele unui lac inghetat de Boboteaza (Video)

Ziare.

com

Presedintele Putin a fost vazut vineri - in mai multe imagini care au circulat in mediul online - mergand apasat spre locul in care urma sa faca baia inghetata. Odata ajuns intr-un loc amenajat pe malul lacului, Putin si-a scos cojocul din blana de oaie si cizmele si a intrat in apa rece, potrivit Huffington Post Liderul de la Moscova are 65 de ani si si-a facut un obicei din a poza in postura unui barbatul dur. In luna august a anului 2015, media din Rusia a prezentat mai multe imagini cu Putin antrenandu-se intr-o sala de forta din apropiere de Soci. In prealabil, presedintele rus mai fusese fotografiat in timp ce calarea fara camasa, vana un tigru sau pilota un avion.Cel mai probabil, Putin va deveni pentru a patra oara presedinte al Rusiei dupa scrutinul care se va desfasura pe 18 martie.G.K.Citeste si: