Vladimir Putin s-ar putea intalni in curand cu Kim Jong-Un

"Aceasta intalnire ar putea avea loc, modul in care se va desfasura si data la care va avea loc urmand sa fie convenite in perioada urmatoare prin intermediul canalelor diplomatice", a spus Peskov, citat de site-ul agentiei Tass Agentia oficiala de presa a Coreei de Nord, KCNA, a relatat vineri dimineata ca Kremlinul si Phenianul au fost de acord sa organizeze in acest an o intrevedere intre liderii celor doua tari. O discutie in acest sens ar fi avut loc joi, la Phenian, intre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si liderul nord-coreean.Lavrov este primul oficial rus care s-a intalnit cu Kim Jong-Un in acest an. Vizita lui la Phenian are loc cu doua saptamani inainte de summitul SUA Coreea de Nord din Singapore