Vladimir Putin si-a venit singur de hac: Reactia amuzanta dupa ce n-a putut citi ce a scris (Video)

Liderul de la Kremlin, care s-a intalnit vineri cu membrii Adunarii Federale a Consiliului Legiuitorilor de la Sankt Petersburg, a avut mari dificultati sa citeasca ce el insusi scrisese pe o foaie.Dupa mai bine de jumatate de minut in care oamenii asteptau cuvintele sale, timp in care Putin a incercat, incruntat, sa desluseasca propriul scris de pe o foaie, acesta a reactionat amuzat: "Parca am scris cu picioarele".Liderul rus s-a amuzat de acest moment, asa cum au facut-o si cei de fata. Iata, mai jos, acest moment.