Vladimir Putin someaza partidul aflat la putere in Rusia, care sta prost in sondaje, sa-si asume responsabilitatea: Cautati solutii!

La complexul VDNH - Expozitia Realizarilor Economiei Nationale, parcul moscovit deschis in 1939 pentru a glorifica realizarile comunismului si reinnoit cu cheltuieli mari in 2014 - Vladimir Putin a tinut un discurs in fata a 2.000 de delegati, intre care numerosi guvernatori regionali, deputati si senatori si premierul Dmitri Medvedev , liderul partidului Rusia Unita."Trebuie sa gasiti si sa ridicati voi insiva problemele presante, fara astepta un consemn din partea Kremlinului", a cerut Putin de la tribuna. "Incercati sa rezolvati problemele voi insiva", a continuat el, citand ca exemple spitalele in stare precara si scolile supraaglomerate."Trebuie sa vedeti pe teren tot ceea ce responsabilii nu vad. Cautati solutii!", a adaugat Putin, care nu este in mod oficial membru al partidului pe care l-a fondat in 2001.Rusia Unita inregistreaza un deficit de imagine pe fondul stagnarii economice si a unei reforme nepopulare a sistemului de pensii. Congresul de sambata ii va servi pentru a pregati alegerile legislative din 2021, desemnand o echipa de campanie si lansandu-se cu mult timp inainte.Vladimir Putin a subliniat "imensa importanta" a acestor alegeri pentru viitorul partidului, cerandu-le membrilor sai sa faca astfel incat "oamenii sa resimta schimbarile pozitive in viata lor"."Sustinatorii nostri nu au dreptul moral sa nu-si finalizeze lucrurile, sa se eschiveze, sa se ascunda in spatele unor promisiuni desarte, al populismului, sa-si disimuleze esecul si incompetenta", a mai spus el.Prezenta presedintelui rus nu este nici pe departe simbolica. Intentia lui este de a dinamiza formatiunea plafonata la 32,6% din intentiile de vot, departe de cele 54% obtinute la alegerile din 2016, potrivit ultimului sondaj al Institutului public VTIOM.Chiar daca oficial nu este membru al partidului, "Putin estimeaza ca nu exista o alternativa la Rusia Unita, ca este partidul de care are nevoie", noteaza analista Tatiana Stanovaia, fondatoarea think tank-ului R.Politic.Presedintele rus, care intruneste 70% de opinii favorabile, vrea in special sa reintroduca disciplina in randurile partidului dupa ce numeroase cadre au dorit sa se distanteze de acesta, prezentandu-se ca "independenti" la alegerile locale din septembrie pentru a evita sa fie afectati de scaderea de popularitate a Rusiei Unite.Reprezentantii partidului au inregistrat mai multe esecuri, in special la Moscova Insuccesele Rusiei Unite dezvaluie o alta problema importanta: dificultatea de a ancora sistemul politic in afara figurii omului providential, Vladimir Putin."Este putin probabil ca Rusia Unita sa supravietuiasca fondatorului sau", opineaza Konstantin Kalacev, potrivit caruia principala functie a partidului este de a "servi drept paratrasnet" presedintelui."El isi asuma toate pacatele puterii, este vinovat de toate: birocratie, coruptie, scaderea veniturilor populatiei. Vinovat este partidul, dar nu Putin. Rusia Unita este perceputa ca formatiunea 'escrocilor si hotilor' (potrivit sloganului lansat de opozantul Aleksei Navalnii), dar Putin este sacru", continua analistul.In opinia expertilor, Rusia Unita este in prezent o anexa a Kremlinului, neaducand nici idei, nici strategie si fiind inutila intre doua perioade electorale. Secretarul general al partidului, Andrei Turciak, a promis in acest context o reinnoire a structurilor formatiunii, cu numirea unor conducatori noi.Dar, potrivit Tatianei Stanovaia, daca Kremlinul intelege ca "partidul are nevoie sa fie salvat", el "subestimeaza" gravitatea situatiei, in timp ce o serie de 15 alegeri regionale sunt prevazute sa aiba loc in 2020.Conform expertei, nicio mare reforma a Rusiei Unite nu va putea sa aiba loc atat timp cat intentiile lui Vladimir Putin dupa 2024, data la care i se incheie actualul mandat de presedinte, nu vor fi cunoscute.