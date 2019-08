Vladimir Putin va efectua o vizita oficiala in Franta pe 19 august

Ziare.

"Temele sunt evidente:", a declarat presei Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintiei ruse.Va fi o vizita de lucru ce va dura mai putin de o zi, a precizat Peskov, adaugand ca cei doi lideri obisnuiesc sa profite de intalnirile lor pentru a se ''pune la zi'' cu privire la agenda internationala si a descris drept ''sincer'' dialogul lor, ceea ce le permite sa discute despre ''orice problema''.Asadar,, a indicat purtatorul de cuvant.Dupa cum a informat Kremlinul la jumatatea lunii iulie, Macron a acceptat, in cursul unei discutii telefonice cu Putin, invitatia acestuia din urma de a asista in Piata Rosie din Moscova pe 9 mai 2020 la a 75-a aniversare a victoriei impotriva Germaniei naziste.. Aceasta a fost o vizita de raspuns la cea efectuata in anul anterior in Franta de omologul sau rus, care, de cand Rusia a anexat Crimeea, in 2014, a efectuat putine calatorii in statele occidentale.