Ambasada Rusiei critica BBC pentru o investigatie despre "agenda ascunsa" din spatele ajutoarelor in criza COVID-19

Ambasada a raspuns articolului publicat de BBC pe 3 aprilie, " What does From Russia with love really mean? " (), in care au fost demontate informatiile aparute in presa rusa, care exagera recunostinta Italiei pentru ajutor.Admitand ca "", Ambasada a precizat intr-un comunicat faptul ca ajutorul a fost oferit gratuit si la cererea prim-ministrului italian Giuseppe Conte."Este un semn al solidaritatii nostre cu poporul italian, fara legatura cu vreo agenda politica", se arata in comunicat.Articolul BBC face referire, de asemenea, la ziarul italian La Stampa care a citat un oficial de la Roma care a spus ca 80% din ajutor a fost "nefolositor".Ajutoare medicale din Rusia au fost trimise in urma cu cateva zile la New York, parte a operatiunii Kremlinului intitulate "From Russia with Love". La finalul lunii martie, un transport similar a ajuns in Italia, odata cu 100 de medici rusi.