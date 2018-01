Ample exercitii militare cu rachete intercontinentale inainte de alegerile prezidentiale din Rusia

Ziare.

Ministerul rus al Apararii sustine ca exercitiile militare cu sisteme de rachete Topol-M si Iars se desfasoara in regiunea Ivanovo, situata la nord-est de Moscova, si in provincia Irkutk, in Siberia Oficialii rusi spun ca exercitiile se concentreaza pe modul de mobilizare a sistemelor de rachete, fara a fi efectuate lansari.Manevrele militare au loc in contextul tensiunilor dintre Rusia si NATO din cauza crizelor din Ucraina si Siria.In urma cu cateva zile, un distrugator american, elicoptere si nave militare ucrainene au efectuat exercitii comune in Marea Neagra, pe fondul intensificarii conflictului separatist est-ucrainean.