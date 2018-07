Armata rusa anunta ca a doborat mai multe drone neidentificate in apropierea bazei aeriene Hmeimim in Siria

Ziare.

com

Potrivit autoritatilor militare ruse, nu s-au inregistrat pagube materiale in incinta bazei aeriene in urma acestui incident.In luna ianuarie, Ministerul Apararii de la Moscova a prezentat drone care ar fi fost capturate in urma atacurilor care au vizat doua baze militare ruse din Siria. Autoritatile ruse au sustinut la acel moment ca atacurile ar fi fost efectuate cu sprijin din afara Siriei.Presedintele Vladimir Putin a declarat dupa atacuri ca Moscova cunoaste cine a organizat aceste actiuni ce au vizat bazele ruse din Siria, insa a refuzat sa indice la cine se refera, precizand doar ca nu este vorba de Turcia.