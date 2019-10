Vladimir Putin a decorat un american cu cea mai importanta distinctie din Rusia, care de obicei se acorda dupa moarte

Ziare.

Potrivit unui decret prezidential publicat marti, americanul Nick Hague, 44 de ani, este recompensat pentru "curajul si inaltul profesionalism" de care a dat dovada in conditii periculoase in timpul lansarii capsulei de pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan.Pe 11 octombrie 2018, capsula Soyuz la bordul careia se afla astronautul american Nick Hague si cosmonautul rus Alexei Ovchinin a suferit o defectiune la cateva minute dupa decolarea catre Statia Spatiala Internationala (ISS), un accident neobisnuit pentru programul spatial rus.Dupa ce au fost catapultati cu succes de sistemul de salvare automata, cei doi astronauti au iesit nevatamati. In martie, acestia au ajuns cu succes pe ISS, de unde s-au intors saptamana trecuta, dupa o misiune de sase luni.Considerata una dintre cele mai inalte distinctii din Rusia, Ordinul Curajului este adesea acordat postum.Statia Spatiala Internationala este unul dintre ultimele exemple de cooperare activa intre Rusia si Statele Unite, intr-un context de tensiuni fara precedent dupa Razboiul Rece.