Cadoul lui Putin pentru presedintele Chinei si schimbul de complimente dintre cei doi (Video)

"Avem o slujba extraordinara care ne face sa muncim si sa ne indeplinim obligatiile chiar si in ziua de nastere", a declarat Putin, care s-a intalnit cu presedintele Chinei cu putin inaintea inceperii summitului din capitala Tadjikistanului, la care au participat delegatii din 27 de tari, printre care Iran si Qatar."La multi ani si cele mai bune urari (...)! Sunt incantat sa am un prieten ca dumneavoastra", s-a adresat Putin liderului chinez, conform imaginilor difuzate pe site-ul presedintiei ruse."Am venit cu daruri bune", a continuat seful statului rus, inainte de a-i prezenta sarbatoritului o cutie mare, plina de inghetata produsa in Rusia, un produs foarte apreciat de Xi Jinping, precum si o vaza cu inscrisul "O zi insorita". Cei doi au ciocnit apoi si au baut sampanie."Intreaga noastra echipa si chiar pot spune intreaga noastra tara va doreste tot binele din lume, pentru ca faceti mult pentru dezvoltarea relatiilor dintre tarile noastre", a subliniat Vladimir Putin."Va bucurati de o mare autoritate in inima poporului chinez", i-a raspuns Xi Jinping.Presedintele Chinei, care il numeste pe Vladimir Putin "cel mai bun prieten al sau" a dat saptamana trecuta "o noua stralucire" intelegerii ruso-chineze in cadrul intalnirii de la Kremlin, prin adresarea a nenumarate complimente si declaratii de prietenie.Cei doi lideri au semnat la Moscova o Declaratie Comuna cu privire la "consolidarea relatiilor parteneriatului global si cooperarii strategice intr-o noua era" si au afisat ulterior stransa legatura economica dintre Rusia si China, facand front comun in a critica dominatia economica americana in cadrul Forumului Economic International din Sankt Petersburg.