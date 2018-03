Ce inseamna pentru Vladimir Putin inca sase ani de putere absoluta la Kremlin? Cum va fi afectata lumea?

In Rusia, alegeri cu tombole si fara opozitie

Mici diferente si o coalitie occidentala anti Putin

Amenintarile continua, dar mult mai temperate. Razboiul Rece merge inainte

Adrian Nastase, lipsit de influenta in Romania, devine sustinator al lui Vladimir Putin

In 2018, au iesit la vot mai multi alegatori decat in 2012, precedentul scrutin prezidential. Atunci participarea a fost de 65%.Tinta electorala a lui Vladimir Putin a fost 70/70, cum singur a declarat. Adica si-a propus sa obtina un procent de peste 70% din totalul voturilor exprimate , ceea ce a reusit si o participare la vot de peste 70%, obiectiv ratat.Victoria fara drept de apel a venit in urma unei mobilizari fara precedent a autoritatilor. Multi cetateni rusi au fost obligati de angajatori sa se duca la vot si sa fotografieze buletinul sau sa-si faca selfie in cabina de votare.In fata multor sectii s-au organizat tombole pentru alegatori si autobuzele au asigurat transportul la urne in multe localitati de pe teritoriul Rusiei. Toate acestea s-au intamplat in conditiile in care principalului opozant al lui Putin i s-a interzis sa candideze, e vorba de liberalul Alexei Navalni Vladimir Putin este cel mai popular politician din Rusia. Ar fi castigat un nou mandat de presedinte in orice conditii, dar a pus la cale toata aceasta strategie pentru a face parada de puterea sa si pentru a prezenta lumii forta cu care domina politica Rusiei.Si, cu toate acestea, puterea lui n-ar fi avut niciun fel de legitimitate daca nu mima un proces democratic, ceea ce s-a si intamplat.Dar Vladimir Putin din 2018 nu mai are niciun fel de legatura cu cel din 2012. Astazi, liderul de la Kremlin este izolat pe plan international. Un nou val de sanctiuni a venit din SUA. Tentativa de eliminare a spionului Serghei Skripal in Marea Britanie a provocat o reactie dura a Theresei May , reactie la care au aderat si Emmanuel Macron, presedintele Frantei, dar si Angela Merkel, cancelarul Germaniei. De voie, de nevoie, Donald Trump a trimis si el un puternic mesaj de sustinere a Marii Britanii in cazul atacului cu substanta chimica."Duminica, odata cu victoria zdobitoare din alegeri, Putin a obtinut spectacolul electoral pe care si-l dorea. Asa ca acum stie ce urmeaza, tensiuni in crestere cu Occidentul. In saptamanile care au condus la realegerea lui Putin pentru inca sase ani la putere, presedintele a facut putine referiri la planuri concrete pentru reforme interne majore. El a prezentat, totusi, noi arme fantastice, in timp ce televiziunea controlata de stat a intensificat campania despre presupusele amenintari pe care le reprezinta Statele Unite si aliatii sai pentru Rusia", a scris Washington Post , comentand alegerile de duminica.Uniunea Europeana si NATO nu mai au nicio speranta ca liderul rus isi va modifica politica amenintatoare la adresa statelor occidentale, noul razboi rece fiind in plina desfasurare.Vladimir Putin a luat-o pe o cale fara intoarcere, iar influenta sa va creste doar in cazul in care institutiile europene nu vor reusi sa se reformeze, iar diplomatia SUA va esua in a pastra si a dezvolta parteneriatul cu Uniunea Europeana. NATO e un element cheie in ce priveste asigurarea securitatii statelor membre.Exista si indicii ca Vladimir Putin vrea sa scape de izolarea internationala si sa faca compromisuri in ce priveste relatia cu Occidentul. Intr-un interviu acordat postului de televiziune american NBC, cu doua zile inainte de alegeri, Vladimir Putin a dat asigurari ca nu va folosi armele nucleare pentru a ameninta alte state."Exista doua motive pentru care am decide o riposta cu forte de disuasiune nucleara: un atac nuclear asupra Federatiei Ruse ori un atac conventional asupra Federatiei Ruse, dat fiind ca ameninta existenta statului", a declarat Vladimir Putin Dar, cu toate aceste interventii, liderii europeni nu vor mai cadea in capcanele intinse de Vladimir Putin, fiind putine sanse ca relatiile cu Rusia sa se dezghete atata vreme cat acesta se va afla la conducere."E de asteptat ca in noul mandat, Vladimir Putin sa faca putine schimbari in ce priveste strategia sa de a reconstrui Rusia ca putere globala, limitand, in acelasi timp, reformele economice de la nivelul tarii. Avand in vedere perioada lunga de cand se afla la putere, multi se asteapta sa inceapa o lupta in interiorul elitei Kremlinului pentru alegerea succesorului sau", scrie New York Times In ce priveste Romania, calatoria lui Adrian Nastase, fost premier si lider PSD, la Moscova a facut ceva valva in presa, dar nu reprezinta decat un gest minor, Adrian Nastase fiind un politician care a facut inchisoare pentru coruptie si care, acum, nu are niciun fel de credibilitate si influenta.E ciudat ca oficiali rusi s-au afisat cu un lider nepopular in Romania cum e Adrian Nastase, acesta laudandu-se ca s-a intalnit cu Alexander Grushko, adjunctul ministrului de Externe Seghei Lavrov. Faptul ca Adrian Nastase e bagat in seama la Moscova poate fi si o veste buna pentru Romania din perspectiva ca se confirma la nivel oficial ca niciun reprezentant al statului roman nu urmareste sa aiba relatii speciale cu Putin si niciun lider politic important nu are pe agenda dezvoltarea unor relatii privilegiate cu un stat nedemocratic cum este, astazi, Rusia in regimul lui Putin."Am avut placerea sa-l reintalnesc... (pe) Alexander Grushko, recent numit adjunct al ministrului Lavrov, vechi diplomat, reintors dupa o lunga activiate la misiunea rusa de pe langa sediul NATO din Bruxelles. Discutiile au atins numeroase subiecte, pornind de la noul model al ordinii mondiale, de la situatia noua in Marea Neagra, de la temele sensibile, cunoscute, din relatiile bilaterale - privite din ambele unghiuri - de la alegerile prezidentiale de duminica, sau 'incidentele' de la Londra si efectele lor internationale", a scris Adrian Nastase pe blogul sau Vladimir Putin va fi presedintele Rusiei pentru viitorii sase ani, iar alegerea sa cu votul a peste 56 de milioane de cetateni rusi poate insemna ca acesta va incerca sa modifice Constitutia pentru a avea dreptul sa candideze din nou in 2024. Dar sase ani in politica turbulenta a lumii de azi poate insemna foarte, foarte mult timp.