Ce voteaza astazi rusii? Vladimir Putin se pregateste sa devina presedinte pe viata

Blazarea alegatorilor, o amenintare pentru Putin

Modelul chinez ii vine in ajutor

Pana in ultima zi a vietii

Dar va reusi autocratul rus sa-si atinga obiectivul de 70/70 pe care si l-a impus? Adica o victorie cu peste 70% din totalul voturilor exprimate si o prezenta la vot de peste 70% din numarul total de alegatori.Pe listele electorale sunt inscrise peste 110 milioane de cetateni , iar Putin spera sa obtina cel putin 55 de milioane de voturi.Acest obiectiv al liderului rus nu trebuie privit ca o "hachita de dictator", Putin urmareste sa-si pastreze puterea si influenta la Kremlin pentru toti cei sase ani de mandat cu optiunea pentru a continua pe termen nelimitat.Daca obtinerea a peste 70% de voturi de la alegatorii veniti la urne nu pare a fi o problema, prezenta va fi o mare provocare.La alegerile parlamentare din 2016 s-au prezentat la urne 48% dintre votanti, adica 53 de milioane de rusi. In Moscova au votat 28% dintre cei aflati pe liste. Electoratul da semne de blazare, iar o prezenta mica ar insemna o infrangere pentru Vladimir Putin.Intreaga campanie a presedintelui rus a avut drept scop mobilizarea oamenilor.Lucrurile s-ar putea sa nu stea prea bine la acest capitol din moment ce a fost nevoie de declansarea unei crize diplomatice internationale doar pentru ca Vladimir Putin sa apara in fata alegatorilor ca un conducator "fara mila pentru tradatori".Theresa May, premierul britanic, a acuzat ca reprezentanti ai Rusiei se afla in spatele atacului chimic din Salisbury care a avut ca tinta eliminarea lui Serghei Skripal, fost agent GRU (serviciile de informatii ale armatei ruse), si a fiicei sale. Putin a declarat in mai multe randuri ca "nu-i poate ierta pe tradatori", facand o referire indirecta la cazul agentului rus care a devenit spion britanic in anii '90, tradand GRU.E interesant de urmarit daca aceasta campanie va da roade. Conform unor sondaje citate de agentia de presa TASS (agentia de stat a Rusiei), prezenta la vot va fi de 71%.In cazul unei mobilizari slabe, puterea absoluta a lui Putin va putea fi contestata chiar de persoane aflate in cercul sau de influenta.Multi comentatori vorbesc despre faptul ca acesta ar putea sa fie ultimul mandat al liderului rus care in 2024 va avea 71 de ani, dar asta se va intampla doar daca lucrurile merg prost pentru Putin. El pare hotarat sa ramana la putere si dupa sfarsitul acestui mandat.Modelul oferit de Partidul Comunist din China care a votat anularea limitarii la doua mandate (zece ani) a perioadei pe care un lider chinez le poate petrece in functia de sef de partid si de stat, transformandu-l pe Xi Jinping in conducator pe viata, reprezinta o veste buna pentru Putin.Pasiunea pentru sport, lipsa unor dependente vizibile de alcool, tutun sau alte substante reprezinta garantii ca sanatatea lui, prezentata intensiv publicului de catre serviciile de propaganda, il va ajuta sa exercite puterea pe termen lung. Ceea ce stie Putin e ca nu se va putea mentine la putere doar in cazul in care popularitatea lui se prabuseste.De fapt, in alegerile de duminica se joaca viitorul de 12 ani al liderului rus. O sustinere masiva inseamna o consolidare a puterii sale pentru urmatorii sase ani si posibilitatea unei noi candidaturi."In lume sunt multi politicieni mai in varsta decat mine si care sunt in plina activitate", a declarat Vladimir Putin intr-un interviu realizat de televiziunea americana NBC, citat de Ziare.com , sugerand ca nu are de gand sa se retraga. "Atunci cand o persoana isi asuma cele mai inalte pozitii trebuie sa o faca din prima zi pana in ultima zi a vietii", a adaugat el in acelasi interviu.Dar, intre timp, razboiul hibrid din Ucraina, anexarea Crimeei, atacurile cibernetice asupra SUA si statelor europene, eliminarea violenta a opozantilor l-au izolat pe plan international.Donald Trump, ultimul sau admirator, a inceput sa se distanteze de politica lui si a facut primii pasi importanti de condamnare a politicii Moscovei.Rusia e bogata in resurse petroliere, gaze si minerale, dar influenta ei economica nu mai e aceeasi ca in urma cu 15 ani, cand cea mai mare parte din Europa se incalzea datorita "bunavointei lui Vladimir Putin".Dezvoltarea tehnologiei a diminuat aceasta influenta, iar "epoca de aur" a santajului cu gazul rusesc a trecut. Putin trebuie sa gaseasca resurse spentru modernizarea economiei ca sa mentina un standard de viata acceptabil pentru cetatenii rusi.Din pacate, alegerile de duminica nu vor rezolva problema democratiei din Rusia ci o vor complica si mai mult.