Cel putin 20 de manifestanti au fost retinuti de politia din Moscova, in timpul unui protest impotriva blocarii aplicatiei Telegram

Autorizata de primaria din Moscova, manifestatia a reunit in centrul capitalei Rusiei cateva sute de persoane. Potrivit organizatiei OVD-Info, cel putin 20 de persoane au fost retinute in timpul manifestatiei."Trebuie sa putem sa ne exprimam punctul de vedere, sa nu ne fie teama sa ne exprimam. Nu trebuie sa ne temem de nimic, nici de politie si nici ca ni se interzice sa vorbim", a declarat unul dintre protestatari.La jumatatea lunii aprilie, autoritatile din Rusia au decis blocarea Telegram, o aplicatie care are 200 de milioane de utilizatori (7 la suta in Rusia), detinatorii acesteia defuzand sa ofere serviciilor posibilitatea de a citi mesajele utilizatorilor.Decizia a fost intampinata cu proteste la sfarsitul lunii aprilie, cand au iesit pe strada, tot la Moscova, aproximativ 8.000 de manifestanti.