De ce simt romanii teama si neincredere fata de Rusia lui Putin

O ruptura generata de comunism si adancita de aderarea Romaniei la NATO si UE

Dificultatea comunicarii cu Rusia pleaca si de la problema Tezaurului

Parteneriatul strategic cu SUA este sustinut consistent de romanii de toate varstele si din toate categoriile sociale

Romanii cred ca nu se pot apara singuri. De ce?

"Parerile romanilor privind mentinerea sanctiunilor SUA impotriva Rusiei sunt impartite. Aproape 30% dintre cei chestionati sunt de parere ca mentinerea acestor sanctiuni ar fi in avantajul Romaniei, iar alti 30% cred ca nu ar fi un lucru bun pentru tara.26% considera ca mentinerea acestor sanctiuni nu este nici in avantajul, nici in dezavantajul Romaniei. De asemenea, se remarca un procent ridicat al non-raspunsurilor -18%, ceea ce indica o slaba cunoastere a subiectului", se arata in analiza facuta de INSCOP asupra datelor obtinute in sondajul de opinie.60% dintre cetatenii chestionati au o opinie cu privire la regimul sanctiunilor impuse Rusiei. Jumatate dintre ei considera ca acestea sunt bune si utile din perspectiva Romaniei, iar cealalta jumatate le considera ca fiind o provocare ce poate sfarsi prost din perspectiva securitatii Romaniei."Acest procent de 30% din societate care crede ca sanctiunile impotriva Rusiei pot reprezenta un pericol vine si din lipsa dezbaterilor serioase la nivel national despre modul cum au fost introduse aceste sanctiuni. Exista o rezolutie ONU care condamna invadarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia. Sanctiunile introduse de SUA si de Uniunea Europeana au fost impuse in acest context si in urma agresiunii asupra estului Ucrainei", a declarat Cristian Diaconescu , fost ministru de Externe al Romaniei, pentru Ziare.com.In mare parte, acest inghet se datoreaza regimului comunist impus cu forta de catre URSS dupa incheierea celui de Al Doilea Razboi Mondial. Convingerea ca alegerile din 1946 "au fost furate de comunisti" e inradacinata in mentalul colectiv, desi au trecut de atunci peste 70 de ani."O imbunatatire a relatiilor cu Rusia ar putea sa inceapa de la stabilirea unei agende comune. Dar, in acest moment, nu avem puncte de intalnire. De la aderarea noastra la NATO si Uniunea Europeana, diplomatia rusa nu mai are incredere ca poate obtine ceva de la noi in afara cadrului fixat de tratele de aderare", explica Cristian Diaconescu.Aceasta cifra sugereaza si mai mult faptul ca Rusia este perceputa ca o amenintare permanenta pentru Romania."In 2002-2003, cand se negocia tratatul cu Federatia Rusa, mesajele care veneau din partea opiniei publice erau de neincredere. Orice am fi facut la nivel institutional, la nivelul opiniei publice se considera a fi o cedare a partii romane. A fost extrem de dificil. De fiecare data ne impotmoleam in problema Tezaurului , un subiect sensibil in societatea romaneasca", povesteste Cristian Diaconescu, cel care in acea perioada era secretar de stat in Ministerul de Externe, implicat direct in negocierile cu Rusia. Tratatul cu Federatia Rusa a fost semnat in data de 3 iulie 2003, la Moscova. Presedinte era Ion Iliescu, acelasi care in aprilie 1991 semnase si un "Tratat de colaborare, buna vecinatate si amicitie" cu URSS-ul condus de Mihail Gorbaciov.Documentul din 1991 a fost vazut, la vremea respectiva, ca o promisiune a lui Ion Iliescu de a pastra Romania in zona de influenta a Moscovei dupa scurta perioada de incertitudine instalata la sfarsitul anului 1989.In august 1991, URSS se destrama , iar tratatul devine nul. Documentul din 2003 a fost negociat in contextul deciziei Romaniei de a adera la NATO, un astfel de proces neputand avea loc fara a exista o intelegere cu Rusia.Un alt indiciu ca opinia publica din Romania nu are incredere in mesajele si actiunile diplomatice ale Moscovei e si faptul ca 79% dintre romani au o parere buna despre SUA. Aceasta opinie pozitiva este distribuita uniform la nivelul categoriilor sociale si ale celor de varsta."Discursul coroziv prin care Rusia incearca sa convinga romanii ca exista o incompatibilitate intre valorile vestice si cele traditionale romanesti este probabil cel mai sensibil aspect al dezinformarii practicate de Rusia prin stiri false, propaganda, destabilizare, coruptie. Aceasta retorica hraneste masinaria de stiri false", sustine David Schlaefer , consilierul politic al Ambasadei SUA la Bucuresti.Aceasta cifra trebuie inteleasa si din perspectiva geostrategica. Faptul ca ne aflam la granita de est a Uniunii Europene, la mica distanta de Rusia, o superputere militara care are o atitudine ostila fata de NATO si UE, creeaza neincredere ca tara noastra are o putere militara care poate face fata unei agresiuni major.Dar, pe de alta parte, nivelul ridicat de neincredere in sistemul propriu de aparare surprinde si faptul ca se discuta foarte putin despre schimbarile Armatei Romane in ce priveste dotarile, nivelul de antrenament si realizarile pentru a creste increderea cetatenilor."Cred ca se discuta foarte putin in Romania despre realizarile noastre in ce priveste modernizarea armatei, operatiunile desfasurate de militarii romani, felul cum sunt perceputi de cei cu care colaboram in teatrele de operatiuni. Lipsa acestei discutii din societate explica si acest procent ridicat de oameni care nu sunt convinsi ca Romania se poate apara singura in cazul unui conflict", crede Cristian Diaconescu.Desi diplomatii si expertii in politica externa considera la unison ca relatiile dintre Romania si Rusia ar trebui sa se imbunatateasca, astazi, din cauza politicii agresive duse de Moscova impotriva NATO, SUA si a Uniunii Europene, din cauza interventiei in Ucraina si a anexarii Crimeei, opinia publica din tara noastra priveste Rusia ca pe o amenintare, iar o dezmortire a relatiilor pare o utopie.