Dilema lui Vladimir Putin. Sa reactioneze impotriva Occidentului sau sa accepte umilinta?

Solidaritatea statelor occidentale, forta militara a acestora l-au pus pe Vladimir Putin la colt in mai putin de doua luni. Va mai putea iesi de acolo liderul rus?"Aliatii au tras 105 rachete care au vizat tintele alese. Rachetele au provenit de pe platforme militare britanice, franceze si americane in Marea Rosie, Golful Persic si estul Mediteranei, a spus generalul Kenneth F. McKenzie. Toate rachetele si-au lovit tintele la ora indicata, a adaugat generalul. Navele americane folosite in operatiune au fost: USS Monterrey, USS Laboon, USS Higgins si submarinul USS John Warner", se arata in comunicatul oficial al Pentagonului Presedintele rus a castigat un nou mandat in urma unor alegeri "aranjate", iar in data de 7 mai se va desfasura ceremonia de investire in functie. Cu tot festivismul, puterea lui Vladimir Putin a fost zdruncinata zdravan de cazul Skipral, atacul cu o substanta chimica asupra unui fost spion GRU (serviciul de informatii al armatei) pe teritoriul Marii Britanii. 4 martie , ziua in care a avut loc atacul de la Salisbury, reprezinta inceputul declinului pentru influenta liderului rus. La presiunea premierului britanic, Theresa May, se creeaza o solidaritate occidentala in urma careia SUA si mai multe state europene au expulzat peste 100 de diplomati rusi.Atacul chimic declansat de Bashar al-Assad asupra populatiei civile din orasul Duma, Siria, a reprezentat un eveniment socant pentru statele occidentele. Imaginile din programele de stiri cu copii care nu puteau sa respire, udati cu apa pentru ca substantele chimice sa fie indepartate de pe ei, au socat opinia publica internationala.In urma atacului, trupele regimului Assad au cucerit orasul Duma, rebelii parasindu-si pozitiile. SUA, Franta si Marea Britanie n-au avut cum sa treaca cu vederea aceasta noua folosire a armelor chimice impotriva populatiei civile in conflictul sirian.Sambata dimineata, asupra a trei facilitati militare au fost lansate peste 100 de rachete, iar conform unui raport dat publicitatii de Pentagon, niciuna dintre ele n-a fost doborata de sistemul de aparare antiaeriana din Siria."Siria va exploda. Stiu, ati auzit asta inainte, dar de data asta vreau sa spun ca intr-adevar explodeaza. Deoarece atacul purtat de SUA, Marea Britanie si Franta asupra Siriei pentru a pedepsi regimul pentru folosirea armelor chimice - si amenintarea Rusiei de a da un raspuns - este de fapt doar cea de-a doua cea mai periculoasa confruntare care se desfasoara in aceasta tara. Si mai periculoasa este cea dintre Israel si Iran", a scris Thomas L. Friedman , pentru New York Times.Vladimir Putin este cel mai important sustinator al dictatorului sirian Bashar al-Assad. Sprijinul venit din Rusia este ceea ce tine in viata regimul din Damasc. Dar bombardamentul chirurgical din weekend a adus, odata cu rachetele Tomahawk, si prabusirea diplomatiei ruse.Pe langa faptul ca Moscova n-a reusit sa opreasca atacul, nu a reusit nici sa obtina o pozitie de condamnare a acestuia in reuniunea de urgenta a ONU. Dar cea mai mare pierdere pentru Vladimir Putin o reprezinta sfarsitul influentei sale la Casa Alba.Liderul rus a avut mari asteptari de la Donald Trump dupa ce acesta a castigat alegerile. Presedintele american a avut mai multe tentative de a reface relatiile cu Moscova, dar s-a lovit de un baraj ridicat de congresul american si de o parte dintre membrii executivului.Dupa atacul asupra fostului spion GRU, trecut in solda britanica, petrecut pe teritoriul Regatului Unit, Rusia a fost izolata. Un eveniment care parea a nu avea mari efecte si semnificatii in ce priveste echilibrul de forte in plan international a provocat o ruptura fara precedent intre Occident si Rusia.Bombardamentul asupra Siriei purtat de alianta dintre SUA, Franta si Marea Britanie reprezinta un semnal puternic pentru Moscova, faptul ca autoritarismul lui Vladimir Putin a reusit sa uneasca Occidentul impotriva Rusiei.O solidaritate la o asemenea intensitate nu a mai fost inregistrata din perioada Razboiului Rece, dar, atunci, URSS controla prin sistemul comunist jumatate din Europa, o parte din Africa, Asia si America de Sud. Moscova nu era singura.Vladimir Putin nu are prea multe solutii la indemana, iar o negociere in ce priveste inlaturarea lui Bashar al-Assad e singura optiune care i-a ramas la indemana.Un nou regim politic negociat cu fortele occidentale ramane singura posibilitate rationala pentru Vladimir Putin de a se intoarce la masa tratativelor si de a-si mai pastra o oarecare influenta in zona.Toata puterea lui Vladimir Putin s-a bazat pe capacitatea de a folosi divergentele din interiorul Uniunii Europene, profitand de contextul "favorabil" generat de criza economica din anul 2008 care a avut un impact major asupra stabilitatii economice a lumii occidentale. Dar dupa un deceniu de la declansarea acesteia, criza a fost depasita si atat administratia americana, cat si Uniunea Europeana au devenit constiente de pericolul rusesc.Dupa lansarea rachetelor asupra Siriei s-a vorbit mult despre "umilirea lui Putin", aceasta umilinta fiind rezultatul slabiciunii aratate de liderul rus atat in ce priveste regimul Assad pentru ca nu a reusit sa-l determine sa nu-si mai anihileze inamicii cu ajutorul armelor chimice, cat si in raport cu puterile occidentale, nereusind sa stopeze atacul."Rusia continua sa-si pastreze armele pentru apararea regimului sirian, dar de data aceasta, Assad pare ca a intrecut masura. El l-a dezamagit pe Putin facandu-l sa para neajutorat ca garant al intelegerilor cu Washingtonul in ce priveste interzicerea folosirii armelor chimice.Assad l-a umilit pe Putin in fata lui Trump, facandu-l pe liderul rus sa para slab. Este o situatie peste care Putin nu va trece cu usurinta", scrie Moscow Times intr-un comentariu.Aceasta "umilire" a lui Vladimir Putin e abia la inceput, iar, odata incordati, muschii diplomatiei britanice au aratat ca pot mobiliza atat SUA, cat si Uniunea Europeana impotriva amenintarii rusesti.Un loc important in aceasta desfasurare de forta il are si presedintele Emmanuel Macron care a reusit sa schimbe politica externa a Frantei intr-o perioada record.O slabire a influentei Rusiei este o veste proasta pentru toate regimurile autoritare si iliberale din Europa de Est, care au vazut in succesul politic al lui Putin o solutie de impunere a unui nou model politic, a unui nou model de cenzura a libertatii individuale.