Dorinta lui Vladimir Putin de Anul Nou care are legatura cu Statele Unite

Reamintim ca liderul de la Casa Alba a anulat, la finalul lunii noiembrie, intalnirea cu seful de la Kremlin."Pe baza faptului ca navele si marinarii nu au revenit in Ucraina din Rusia , am decis ca pentru toate partile interesate ar fi mai bine sa-mi anulez intalnirea prevazuta cu Vladimir Putin in Argentina", a anuntat Donald Trump , la acea vreme.Intr-o scrisoare separata, trimisa presedintelui sirian Bashar al-Assad, Putin si-a anuntat determinarea de a ajuta in continuare Guvernul sirian "in lupta impotriva terorismului", conform Reuters.Liderul rus a trimis epistole de Anul Nou mai multor lideri mondiali, printre care prim-ministrul britanic Theresa May , premierului japonez Shinzo Abe si presedintelui chinez Xi Jinping.