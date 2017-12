Explozie la un supermarket din Sankt Petersburg. Putin a catalogat-o act terorist (video)

Ziare.

"Ieri, un act terorist a fost comis la Sankt Petersburg", a declarat Putin la inceputul unei ceremonii de decorare a unor militari rusi care au participat la operatiunile ruse in Siria."Un dispozitiv artizanal lasat intr-o cutie de bagaje a explodat in acest supermarket de pe bulevardul Kondratiev", au declarat miercuri seara reprezentantii Comitetului National rus Antiterorist, precizand ca bomba este "echivalentul a 200 de grame de TNT".Site-ul de stiri Fontanka.ru a difuzat joi imagini surprinse de camerele de supraveghere in care pare un barbat care este suspectat ca ar fi autorul exploziei. In imagini, barbatul poarta o vesta verde cu gluga si apare mai intai cu un rucsac bej, vizibil greu, apoi paraseste supermarketul fara rucsac.Rusia a fost amenintata in mai multe randuri de organizatia Statul Islamic si de aripa siriana a Al-Qaida, dupa ce si-a inceput interventia militara in Siria. Pe 3 aprilie, orasul Sankt Petersburg a fost vizat de un atentat in metrou, soldat cu 15 morti si zeci de raniti. Atacul a fost revendicat de o grupare mai putin cunoscuta, dare care are legaturi cu Al-Qaida.La jumatatea lui decembrie, Serviciile Ruse de Securitate (FSB) au anuntat ca au destructurat o celula a Statului Islamic care se pregatea sa comita atentate pe 16 decembrie la Sankt Petersburg, in Catedrala Fecioarei din Kazan, foarte frecventata de turisti.Presedintele Vladimir Putin l-a sunat atunci pe omologul sau american Donald trump pentru a-i multumi pentru informatii clasificate transmise de CIA, care au permis retineea acestor presupusi teroristi.Citeste si: