Facebook, la rascruce. Mark Zuckerberg pierde miliarde de dolari in incercarea de a salva compania. Va reusi?

Razboiul hibrid dus de Rusia impotriva democratiilor occidentale aproape a compromis Facebook

Facebook se afla intr-un profund proces de reformare

Oamenii de afaceri si politicienii au pierdut accesul nestingherit la informatii si reactioneaza cu furie

In sfarsit, pentru Facebook, interesul utilizatorilor a devenit mai important ca interesul cumparatorilor de reclame

Actiunile Facebook s-au prabusit la bursa cu 20% , pierzand o capitalizare de 120 de miliarde de dolari. Acest fapt nu are legatura cu vreo criza economica, o zi neagra pe bursele internationale sau inceperea unui razboi, prabusirea Facebook are legatura cu Facebook. Mark Zuckerberg a mai ramas cu ceva bani dupa cea mai neagra zi din viata sa, vreo 70 de miliarde de dolari, dar asta nu inseamna ca pericolul a trecut pentru el si compania lui."Continuam sa investim foarte mult in siguranta si securitate. In acest trimestru, sistemele noastre au identificat si au eliminat mii de conturi, pagini si grupuri false create cu ocazia alegerilor din Mexic. Am lansat propriul instrument pentru a face publicitatea politica mult mai transparenta, inclusiv pentru a le permite utilizatorilor sa vada pe cine vizeaza orice tip de anunt politic sau de subiect si cat de mult cheltuiesc cei care promoveaza mesajul respectiv.Acesta este un standard de transparenta mai ridicat decat cel folosit in televiziune sau in mesajele tiparite. Dincolo de aceasta, acum avem 20.000 de oameni care lucreaza in domeniul securitatii si revizuirii continutului din intreaga lume. Dupa cum am spus in ultimele actualizari trimestriale, investim atat de mult in siguranta pentru ca aceasta va avea un impact semnificativ asupra profitabilitatii", a scris Mark Zuckerberg pe pagina sa de Facebook cu o zi inainte de prabusirea actiunilor la bursa."Aleksandr Kogan, academicianul de la Universitatea Cambridge, cel care a orchestrat recoltarea de date Facebook, a raportat anterior legaturi cu o universitate rusa, inclusiv faptul ca a detinut o pozitie didactica si a primit granturi (sume de bani) pentru cercetarea functionarii retelelor de social media. Cambridge Analytica, firma de date cu care a lucrat - cea care a finantat proiectul de a transforma zeci de milioane de profiluri Facebook intr-o arma politica - a fost abordata de o companie ruseasca importanta care are legaturi cu Kremlinul", se arata intr-o ancheta extinsa realizata de cotidianul britanic "The Guardian" Faptul ca reprezentanti ai Rusiei au reusit sa influenteze campania electorala din SUA 2016, dar si refrendumul pentru Brexit, folosind date culese ilegal de Cambridge Analytica si alte companii asemanatoare de pe retelele sociale a dus la o profunda dezbatere in societate, dar si in interiorul organizatiei Facebook.Intreaga criza politica venita in SUA si Europa dupa cea economica din 2008, una care a schimbat din temelii cultura si politica occidentala are la baza manipularea datelor personale si lansarea unor campanii digitale tintite catre grupuri precise cu scopul de a compromite sistemul democratic de alegeri si luare a deciziei."Una dintre prioritatile mele principale pentru anul 2018 este sa ne asiguram ca ajutam la prevenirea interferentelor si a dezinformarii in alegeri. Aceste schimbari nu vor rezolva totul, dar vor face mult mai greu ca o persoana sau un grup sa faca ceea ce au facut rusii in timpul alegerilor din 2016 si sa utilizeze conturi false si pagini pentru a difuza anunturi. Sper ca aceste schimbari vor ridica, de asemenea, standardele pentru toata publicitatea politica din mediul online", a scris Mark Zuckerber pe pagina sa, la sfarsitul lunii mai, cand a implementat noile criterii pentru publicitatea politica.Prabusirea Facebook la bursa are legatura cu masurile implementate de companie sub conducerea lui Mark Zuckerberg pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor, pentru intreruperea procesului de vanzare si oferire de informatii legate de localizare, preferinte comerciale si culturale ale utilizatorilor Facebook, precum si scoaterea de pe cea mai mare retea sociala a tuturor aplicatiilor care colecteaza date despre utilizatori. La asta adaugati si faptul ca orice anunt publicitar e insotit de informatii pentru identificarea entitatii care a platit pentru acel anunt.Marc Zuckerberg a fost audiat atat de Congresul SUA , cat si de Parlamentul European. Confruntarea cu sistemul politic a fost una care a lasat urme. Seful Facebook nu a avut de ales si a reformat compania, una care la inceputurile ei a avut un rol transformator pentru civilizatia umana prin faptul ca a facut ca valorile, gandurile si informatiile sa circule mult mai repede, a contribuit decisiv la reformarea unor societati izolate, fara acces la educatie, la cultura. Din pacate, pe parcurs, scopurile nobile au fost estompate de faptul ca reteaua a inceput sa fie folosita pentru a raspandi cu rapiditate si pe scara globala minciuna.Comunicarea sociala a ajuns intr-un punct critic. Investitorii nu vor fi dispusi sa plateasca la fel de mult si sa obtina mai putin in termeni de distribuire a mesajului, dar si in ce priveste eficienta comerciala a acestuia. In plus, sume mari de bani care veneau din zona gri a economiei si care erau folosite pentru a manipula opinia publica vor fi orientate catre alte medii.Pe de alta parte, Facebook, Instagram, Twitter, Google+ sunt platforme sociale care au un impact major in sistemul democratic actual. Sunt canale de comunicare ce pot fi controlate mult mai dificil de catre guverne, sunt locuri de unde platitorii de taxe afla, aproape, in timp real despre comportamentul reprezentantilor alesi, posibile abuzuri sau incalcari ale legii, iar acest nou standard de comunicare introdus de platformele sociale nu poate fi pierdut fara a provoca o reactie imprevizibila din partea opiniei publice.Pana acum, toate inovatiile celei mai mari platforme sociale au avut legatura cu clientii de publicitate, realizarea unui sistem prin care interactiunea dintre utilizatorii retelelor sociale sa poata fi monetizata.Mark Zuckerberg a iesit din aceasta epoca, e adevarat, cu pierderi uriase, dar, probabil, a reusit sa salveze cea mai indragita si cea mai detestata platforma sociala. Una care ne-a schimbat viata.