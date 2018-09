Google a scos de pe YouTube clipurile lui Alexei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, la solicitarea Moscovei

Ziare.

Leonid Volkov, un consilier al lui Navalnii, a declarat ca decizia Google "este un caz clar de cenzura politica". El a adaugat ca este pentru prima oara cand Google respecta o cerere a autoritatilor din Rusia de a bloca continutul unui membru al opozitiei.Navalnii, care a fost trimis la 30 de zile de inchisoare luna trecuta pentru organizarea unor proteste ilegale, a facut apel la sustinatorii sai sa organizeze proteste nationale fata de planurile guvernului de a creste varsta de pensionare. In jur de 80% dintre rusi sunt impotriva planurilor iar sustinerea fata de Putin se afla la cel mai scazut nivel din ultimii patru ani.Google a confirmat ca a scos videoclipurile. "Luam in considerare toate plangerile justificate din partea institutiilor de stat. De asemenea, le cerem creatorilor de continut sa respecte legile locale si politicile noastre privind reclamele", a comunicat compania.Oficialii rusi au trimis o scrisoare catre Google luna trecuta in care cereau companiei sa blocheze videoclipurile lui Navalny pentru ca incalca legile electorale ale Rusiei, care interzic campania 24 de ore inainte de alegeri. Duminica, in Rusia au avut loc alegeri regionale.Volkov a acuzat autoritatile ruse ca induc in eroare Google atunci cand spun ca videoclipurile lui Navalnii reprezinta "un amestec in alegeri". El a declarat: "Mitingurile nu au nicio legatura cu alegerile", adaugand apoi ca Google a inlaturat videoclipurile in regiuni din Rusia unde nu au loc alegeri.