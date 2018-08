Ministrii de externe din Turcia si Rusia se intalnesc la Ankara pentru a pregati un summit privind criza din Siria

Ziare.

Summitul, organizat de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, urmeaza sa reuneasca lideri din Turcia, Rusia, Germania si Franta pentru a discuta conflictul care afecteaza Siria.Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va sosi la Ankara luni pentru o vizita de doua zile.Rusia sprijina regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad. Cu sprijin militar rus, al-Assad a recastigat in mod constant controlul asupra unor teritorii detinute de rebeli in ultimele luni.Turcia a finalizat pregatirile pentru a crea zone mai sigure in Siria, asa cum a facut-o prin intermediul a doua incursiuni militare in nordul tarii, a declarat duminica presedintele Tayyip Erdogan citat de Reuters. El a afirmat ca un sfert de milion de persoane au revenit deja in zone eliberate din Siria.