Putin anunta ca un schimb "masiv" de prizonieri intre Rusia si Ucraina va avea loc curand

"Ne apropiem de finalizarea negocierilor", a declarat Putin in timpul Forumului Economic Estic, la Vladivostok (Extremul Orient rus), adaugand ca "schimbul (de prizonieri) va fi unul masiv" si ca data acestuia "va fi cunoscuta in viitorul apropiat"."Cred ca in perspectiva istorica, acest lucru se va intampla in mod inevitabil, ma refer la normalizarea totala a relatiilor, pentru ca noi suntem doua parti ale unuia si aceluiasi popor, am spus acest lucru de nenumarate ori", a adaugat liderul rus.Referitor la revenirea relatiilor cu Ucraina pe fagasul normal in viitorul apropiat, Putin a subliniat ca acest lucru "va depinde in mare masura de actiunile conducerii ucrainene". El a atentionat autoritatile ucrainene in legatura cu "strangerea surubului" fata de Opozitie.La sfarsitul lui iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus Rusiei sa-l predea pe cineastul ucrainean Oleg Sentov, condamnat la 20 de ani de inchisoare de catre Moscova, in schimbul jurnalistului ucraineano-rus Kirill Visinski, judecat pentru "inalta tradare" la Kiev.Saptamana trecuta, Ucraina a provocat o surpriza eliberandu-l conditionat pe jurnalist, aflat in detentie mai mult de un an.Mai multe mass-media si oficiali din Ucraina au afirmat in ultimele saptamani ca schimbul de prizonieri - circa 30 de fiecare parte - intre Moscova si Kiev, primul dupa mai multi ani, ar putea fi pus in aplicare in viitorul apropiat si ii include pe cei 24 de marinari ucraineni detinuti in Rusia dupa un incident naval care a avut loc in noiembrie anul trecut.Relatiile dintre Moscova si Kiev sunt extrem de tensionate dupa anexarea Peninsulei Crimeea de catre Federatia Rusa in 2014 si izbucnirea unui conflict sangeros intre Ucraina si separatistii prorusi. Kievul si aliatii sai occidentali acuza Moscova ca ii sustine militar pe separatisti, ceea ce Rusia a dezmintit mereu, in pofida numeroaselor dovezi, subliniaza France Presse.