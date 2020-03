Putin ar putea ramane la putere pana in 2036. A intrebat Curtea Constitutionala daca este legal sa modifice asa cum vrea Constitutia

Ziare.

In luna ianuarie, Putin a anuntat o schimbare majora in politica rusa si o reforma constitutionala, descrise de Kremlin drept o redistribuire a puterii intre presedintie si Parlament.Dar Putin, in varsta de 67 de ani, care a dominat politica rusa timp de doua decenii atat ca presedinte cat si ca premier, a mers marti in Parlament pentru a sustine un nou amendament care i-ar permite sa ignore o interdictie constitutionala actuala de a mai candida in 2024.Interventia sa creeaza posibilitatea de a mai obtine alte doua mandate consecutive de cate sase ani, dupa 2024, cu toate ca Kremlinul subliniaza ca Putin nu a spus inca daca va mai candida in 2024.Kremlinul a anuntat sambata, intr-un comunicat, ca a semnat schimbarile constitutionale dupa ce au fost aprobate de ambele camere ale Parlamentului si de parlamentele regionale.Curtea Constitutionala trebuie sa decida daca schimbarile sunt legale inainte de un vot national programat sa aiba loc pe 22 aprilie.Grupul de monitorizare OVD-Info a afirmat ca politia a retinut sambata, la Moscova, circa 50 de persoane care protestau fata de planurile lui Putin de a schimba Constitutia.O filmare a aratat politia care urca protestatarii in autobuze, in apropierea sediului serviciului de securitate FSB, din centrul Moscovei.