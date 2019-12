Putin: Nimeni nu stie cauzele schimbarii climatice. Rusia se incalzeste de doua ori mai repede decat media globala

Ziare.

"Nimeni nu cunoaste cauzele schimbarii climatice mondiale. Stim ca Terra a trecut prin perioade de incalzire si de racire, iar acest lucru poate depinde de procesele din Univers", a afirmat el, in conferinta sa de presa anuala traditionala, transmisa in direct de televiziuni."O mica schimbare a unghiului de rotatie a Terrei in jurul Soarelui poate conduce - si a facut-o deja in trecut - la schimbari serioase, colosale, ale climei planetei, cu consecinte dramatice", a declarat presedintele rus, citat de AFP.El a adaugat ca "evaluarea influentei pe care o poate avea omenirea contemporana" asupra climei este "foarte greu de realizat, poate chiar imposibil".Liderul rus a reafirmat, totusi, angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in tara sa si de respectare a Acordului de la Paris privind clima."A nu face nimic nu reprezinta o solutie, iar asupra acestui punct sunt de acord cu colegii mei (sefi de stat). Trebuie sa depunem toate eforturile pentru ca schimbarile climatice sa nu fie atat de dramatice", a mai declarat el.Putin a atras atentia, de asemenea, ca Rusia se incalzeste intr-un ritm de doua ori mai rapid decat media globala, potrivit DPA."Este un proces foarte grav pentru noi (...) Orase intregi sunt construite pe permafrost, asa ca imaginati-va consecintele" in cazul unei topiri masive, a adaugat el.Aceasta incalzire a dus la inmultirea incendiilor de vegetatie si a inundatiilor, printre alte consecinte, a aratat el, subliniind ca Rusia ar trebui sa adopte masuri de preventie.Ministerul Mediului din Rusia a oferit o evaluare similara intr-un raport in urma cu trei luni, spunand ca ultimii patru ani au fost cei mai caldurosi de cand sunt inregistrate temperaturile la nivel global.Cresterea concentratiilor de gaze cu efect de sera este unul dintre factorii cheie care duc la schimbari climatice, mentiona raportul.Nu este pentru prima data cand presedintele rus face afirmatii care lasa de inteles ca activitatea umana nu este principala cauza a schimbarilor climatice.Lider al unui stat mare producator de hidrocarburi, el s-a exprimat in noiembrie impotriva apelurilor, in special din Europa, de a se renunta la energiile fosile."Aparand astfel de propuneri, mi se pare ca omenirea se poate intoarce sa traiasca in pesteri, pentru ca astfel nu ar consuma nimic", a spus Putin.