Putin: Rusia trebuie sa reactioneze la sistemele antibalistice construite in tari vecine

Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto. In cursul conferintei de presa, Vladimir Putin a fost intrebat ce parere are despre extinderea infrastructurii militare a Aliantei Nord-Atlantice in apropierea frontierelor Rusiei."Sigur ca trebuie sa urmarim ce se intampla si sa consolidam propria infrastructura. Trebuie sa reactionam la aparitia componentelor sistemului antibalistic american in apropierea frontierelor noastre", a declarat Vladimir Putin, subliniind ca aceste sisteme pot fi utilizate pentru lansarea de rachete cu raze medii de actiune.Administratia de la Moscova asteapta ca Alianta Nord-Atlantica sa revina asupra refuzului de a discuta cu Rusia masuri de reducere a tensiunilor in domeniul aerian militar, a precizat Vladimir Putin, citat de agentia Tass.Elemente antibalistice americane sunt instalate, in cadrul sistemului NATO antiracheta, in Romania, urmand sa fie montate si in Polonia.Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud.Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana.Un oficial rus afirma in 2017 ca sistemele antiracheta din Europa vor permite Statelor Unite sa lanseze atacuri nucleare contra Rusiei. Sistemele antiracheta instalate la baze din Europa permit Statelor Unite sa lanseze atacuri nucleare impotriva Rusiei, a acuzat generalul Viktor Poznihir, un oficial din cadrul Statului Major al armatei ruse."Prezenta elementelor antibalistice in baze din Europa, la bordul unor nave militare aflate in mari si oceane situate in apropierea Rusiei creeaza capabilitati ofensive puternice, mentinute secrete, pentru lansarea un atacuri rapide cu rachete nucleare impotriva Rusiei", a declarat locotenent-generalul Viktor Poznihir, prim-adjunct al sefului Departamentului pentru Operatiuni al Statului Major al armatei ruse.