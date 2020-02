Putin spune ca in Rusia nu se vor legaliza casatoriile gay cat este el presedinte

Ziare.

com

"Atata timp cat voi fi presedinte, nu se va intampla", a declarat Putin la o reuniune in care s-au discutat posibile amendamente la Constitutie, potrivit relatarilor mass-media de stat.Promovarea publica a homosexualitatii este o infractiune in Rusia, potrivit legislatiei federale promulgate de Putin in 2013.Vladimir Putin, in varsta de 67 de ani, a fost la putere ca presedinte sau prim-ministru timp de doua decenii, iar actualul sau mandat de presedinte se incheie in 2024. El esteUnele amendamente ale Constitutiei Federatiei Ruse care sunt luate in considerare ar putea sa-i permita lui Putin sa-si pastreze puterea si dupa sfarsitul mandatului, in calitate de prim-ministru cu puteri extinse, senator pe viata sau sef al Consiliului de Stat, un organism consultativ.