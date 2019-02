Putin spune ca Rusia trebuie sa isi construiasca propriul internet

Ziare.

"Cred sa se vor gandi bine inainte de a o face, dar exista posibilitatea teoretica ca Rusia sa fie exclusa de pe internet, acesta fiind motivul penru care ar trebui sa cream segmente care sa nu depinda de nimeni", a afirmat Putin, citat de agentia Tass."Nu pot vorbi in numele partenerilor nostri, ce au de gand, dar consider ca ar fi extrem de daunator pentru ei", a mai spus presedintele rus, fara sa elaboreze.Putin a facut comentariile la cateva zile dupa ce parlamentarii rusi au aprobat inasprirea controlului asupra internetului, ca masura de aparare fata de interventiile straine. Criticii afirma ca proiectul de lege ar putea perturba internetul in Rusia si ar fi folosita pentru restrictionarea opozitiei.Proiectul prevede ca traficul de internet si transferurile de date din Rusia sa treaca prin puncte controlate de autoritatile statului si crearea unui sistem national de domenii, pentru a permite functionarea internetului daca Rusia este exclusa din infrastructura online internationala.