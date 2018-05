Rachetele invincibile ale lui Putin nu zboara! Patru lansari succesive au fost ratate. De ce?

toate cele patru teste fiind esecuri majore

Aceasta noua arma despre care a vorbit liderul de la Kremlin trebuia sa readuca Rusia in pozitia de forta militara dominanta cu impact global care poate contracara SUA."Poate ataca orice tinta de la Polul Nord la Polul Sud, este o racheta puternica, una care nu poate fi interceptata de niciun sistem de aparare antiracheta de pe glob", a declarat Vladimir Putin in discursul sau.Racheta balistica atat de laudata de presedintele rus a fost testata de patru ori intre lunile noiembrie 2017 si februarie 2018,, conform unui raport realizat de serviciile secrete americane, citat de postul de televiziune CNBC. In aceste teste, cel mai lung zbor al unei rachete balistice hipersonice a fost de 35 de kilometri si a durat doua minute, iar cel mai scurt a fost unul de 8 kilometri si a durat cateva secunde inainte ca proiectilul sa se dezintegreze.Acest tip de arma e dezvoltat de fortele militare ale Rusiei inca din anul 2000. Sistemul de functionare se bazeaza pe un motor care foloseste combustibil fosil in momentul lansarii pentru ca, la scurt timp dupa lansare, functia de propulsie sa fie preluata de un motor nuclear.Problemele care au aparut au fost generate de dificultatile tehnologice de a face trecerea de la propulsia clasica la cea nucleara, iar rachetele s-au prabusit.Aceleasi surse din serviciile de informatii au precizat ca intre inginerii armatei si liderii de la Kremlin exista tensiuni din cauza faptului ca primii au considerat ca nu sunt pregatiti sa sustina testele, racheta nefiind pregatita de lansare, dar liderii politici au insistat pentru realizarea acestora pentru a-i oferi lui Putin posibilitatea de a prezenta noua arma in timpul campaniei electorale sau, cel mai tarziu, imediat dupa victoria in alegeri.Aceasta racheta "invincibila", cum a numit-o Putin, a mai fost testata fara succes de doua ori si in 2016, conform acelorasi surse."Jurnalistii ar trebui sa aiba mai degraba incredere in presedintele rus, Vladimir Putin, in loc sa asculte rapoartele colegilor lor americani cu privire la incercarile nereusite ale armamentului de ultima generatie al Rusiei.Ascultati-l pe presedintele rus Vladimir Putin si aveti incredere in el", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, marti, comentand informatia prezentata de postul american de televiziune CNBS, fiind citat de agentia Tass. O racheta balistica prin care se poate atinge orice tinta de pe glob ar fi creat o superioritate de invidiat pentru Rusia, nicio alta forta militara nedispunand de un proiectil cu o raza de actiune nelimitata. Programul de dezvoltare a rachetelor balistice rusesti este unul complicat , mai multe proiecte fiind abandonate de-a lungul timpului din cauza costurilor uriase, a problemelor economice sau a testelor nereusite.Ceea ce reiese insa din incercarile repetate si declaratiile lui Vladimir Putin e faptul ca liderul de la Kremlin isi doreste cu orice pret o arma care, cel putin pentru cativa ani, ar trebui sa-i asigure superioritatea in raport cu forta militara a SUA si NATO, pentru a-si impune politica de forta.