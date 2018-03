Efecte nebanuite ale atacului chimic al rusilor in Marea Britanie: ce se va intampla cu coruptii romani refugiati la Londra

Adamescu si Popoviciu, refugiati la Londra ca sa scape de justitia din Romania

Theresa May vorbeste despre o agresiune militara a Rusiei

Arma chimica, un instrument de promovare electorala pentru Vladimir Putin

Trump a semnat legea de inasprire a sanctiunilor impotriva Rusiei pentru atacuri cibernetice si amestec in alegerile din 2016

Ministerul de Externe din Romania, o postare pe Twitter care nu numeste autorii atacului

Ziare.

com

Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice pentru a-l elimina pe Serghei Skipral, un fost agent dublu."Marea Britanie analizeaza impunerea de restrictii in ce priveste afacerile si va propune o lege care sa adopte elemente din Magnitski Act", a declarat Theresa May de la tribuna Parlamentului, anuntand masuri impotriva miliardarilor corupti care traiesc la Londra. Magnitski Act reprezinta pachetul legislativ adoptat de SUA prin care au fost impuse sanctiuni economice Rusiei in urma anexarii Crimeei si a declansarii conflictului din estul Ucrainei.Modificarile legislative despre care se discuta in Regatul Unit ar urma sa puna presiune pe regimurile politice autoritare si e de asteptat sa afecteze si situatia unor milionari din Romania refugiati la Londra in urma sustragerii din fata instantei si a condamnarilor penale din tara.Alexander Adamescu s-a refugiat la Londra in anul 2016 si, de atunci, lupta in justitia locala ca sa blocheze cererea de extradarea in Romania pentru a se prezenta in fata instantei intr-un proces in care e acuzat de luare de mita.Pentru a evita expulzarea in Romania, Adamescu l-a angajat ca aparator pe un fost sef al MI6, ajutat si de un fost consilier al lui Tony Blair.Un alt milionar refugiat la Londra, a carui soarta ar putea sa se schimbe in urma modificarilor legislative impuse de Theresa May dupa atacul din Salisbury, este Puiu Popoviciu , condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu si cea de dare de mita.Acesta a apelat la o forma extraordinara de atac impotriva deciziei definitive a judecatorilor, cea de recurs in casatie facut la IICJ.Guvernul Marii Britanii a decis expulzarea a 23 de agenti de spionaj rusi care folosesc statutul de diplomati. Theresa May le-a dat un termen de o saptamana pentru a parasi tara, o perioada extrem de scurta in comparatie cu precedentele inregistrate in astfel de crize in care se folosea termenul de doua saptamani, conform unui expert in diplomatie citat de BBC Decizia dura prezentata de premierul Marii Britanii in Parlament a dus in mod automat la inghetarea relatiilor dintre cele doua state.Atacul cu "arme chimice" de pe teritoriul Regatului Unit este unul fara precedent de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, iar incercarea de asasinare a fostului agent MI6 de nationalitate rusa si a fiicei acestuia in localitatea Salisbury a fost catalogata de Theresa May ca o agresiune militara.Folosirea de catre agentii Moscovei a unei neurotoxine care intra in categoria armelor chimice interzise de Conventia de la Geneva este ori o inconstienta din partea lui Vladimir Putin, ori o incercare de provocare a celei mai mari forte militare din Europa occidentala, e vorba de armata Regatului Unit.Duminica, 18 martie, in Rusia vor avea alegeri prezidentiale, iar Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat de sase ani. Nu are un contracandidat serios, iar sondajele arata ca va castiga din primul tur, fiind cotat cu peste 60% din optiunile alegatorilor.Marea problema pentru Putin in ce priveste aceste alegeri o reprezinta participarea la vot. Un procent mic de oameni veniti la urne poate reprezenta o ruptura intre societate si presedintele autocrat.Din acest motiv, Vladimir Putin a declansat doua operatiuni de forta prin care a urmarit mobilizarea electoratului in jurul ideii populiste cum ca "Rusia e o forta militara de prim rang, iar dusmanii trebuie sa tina cont de ea", iar a doua ca "nu exista mila pentru tradatori".In primul caz, Vladimir Putin a prezentat noua racheta a armatei ruse care poate trece prin orice scut si declaratiile ca Moscova va folosi arme nucleare in caz ca ea sau un aliat de-al ei va fi atacat.In al doilea caz, a fost lansata operatiunea de eliminare a fostului ofiter rus Serghei Skripal care "a tradat", oferind informatii clasificate agentiei MI6, serviciul britanic de spionaj.Skripal a fost prins, condamnat la inchisoare, iar in 2010 a ajuns in Marea Britanie in urma unui schimb de agenti intre cele doua state.Duritatea deciziei luate de Theresa May va fi urmata de o reactie a Moscovei care ar putea fi, cel putin, de aceeasi magnitudine. Pana atunci, ministrul Afacerilor Externe Boris Johnson incearca sa creeze o alianta in jurul pozitiei guvernului britanic.Din pacate, haosul de la Casa Alba si detasarea presedintelui american fata de amenintarea ruseasca nu-i va fi de mare ajutor."Lasa-ma sa spun un lucru foarte clar inca de la inceput: Statele Unite sunt absolut solidare cu Marea Britanie. Statele Unite considera ca Rusia este responsabila pentru atacul asupra a doua persoane din Regatul Unit, folosind un agent neurotoxic de origine militara", a declarat doamna Haley , citata de cotidianul britanic "The Guardian".Pozitia transanta a ambasadorului a fost urmata de reactia presedintelui american pozitia presedintelui SUA care a spus ca banuieste "ca ar putea fi Rusia, bazandu-ma pe dovezile pe care le au", iar, mai tarziu, in cursul zilei de joi a acuzat Rusia si a semnat inasprirea sanctiunilor impotriva regimului Putin..In Romania, Ministerul de Externe a reactionat printr-un mesaj ambiguu postat pe Twitter in care se spune: "Ne exprimam deplina solidaritate cu Marea Britanie, Romania condamna folosirea neurotoxinei, o substanta chimica de provenienta militara, in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in scurta postare pe reteaua de socializare. MAE nu a emis un comunicat oficial pe acest subiect pe parcursul zilei de joi.In textul postat pe Twitter nu se face nicio referire la Rusia sau agenti ai acestei tari care au fost numiti in mod oficial de catre premierul britanic ca fiind la originea acestei operatiuni si nicio referire la deciziile anuntate de Theresa May.Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, a avut o pozitie mult mai clara, vorbind despre amenintarea Rusiei asupra statelor membre NATO."Intamplator sau nu, am avut o intalnire importanta, unde a fost tot flancul estic. Si la B9 si la Bruxelles, noi nu am incetat sa vorbim despre amenintarea rusa care este tot mai evidenta. Ĺa summit, subiectul Marii Negre ar trebui discutat separat. Este foarte grav ce s-a intamplat la Londra. Este un mesaj dat de serviciile rusesti, care nu iarta. Un astfel de caz se poate repeta in orice alt stat NATO. Tonul Rusiei este unul clasic si are o pozitie agresiva. Rusia joaca extrem de agresiv", a declarat ministrul Apararii Semnalul dat de diplomatia britanica este unul extrem de dur, iar Boris Johnson anunta ca guvernul e pregatit sa amplifice masurile de "pedepsire" a Rusiei. Demersul lui diplomatic a gasit sustinere si in cadrul NATO, iar acest subiect va fi discutat in toate reuniunile diplomatice atat la nivelul Uniunii Europene, dar si in intalniri bilaterale dintre reprezentantii Marii Britanii si cei ai Frantei si Germaniei.Theresa May a reusit sa aduca alaturi de ea, intr-o alianta fara precedent , pe Emmanuel Macron, presedintele Frantei, pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei si pe Donald Trump, presedintele SUA care au acuzat la unison Rusia pentru atacul cu arma chimica petrecut pe teritoriul Marii Britanii.