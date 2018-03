Rusia expulzeaza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la masura luata de Londra, dupa otravirea lui Serghei Skripal - UPDATE

Ziare.

"Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana", a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow."Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe", au relatat agentiile ruse de presa. Diplomatul britanic a mai fost convocat marti, in cadrul crizei provocate de otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal.Moscova a anuntat totodata ca pune capat activitatilor British Council din Rusia. "Avand in vedere statutul in afara reglementarii al British Council in Rusia, activitatea sa inceteaza", a precizat ministerul rus, referindu-se la organismul international britanic pentru relatii culturale si educatie.