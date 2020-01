Rusia lui Putin, pe drum catre sistemul Dragnea

Bomba e un vacs

Ce-i trebuia lui Putin?

Anuntata modificare a arhitecturii institutionale implica o consolidare a verticalei puterii lui Putin.S-a spus c-ar fi o "lovitura de teatru", o ditai "bomba", o revolutie. Si cate si mai cate. Bomba e un vacs. Rusilor li se fagaduise o noua cuvantare asupra starii natiunii. Alocutiunea mimeaza de cativa ani democratia americana, un sistem in care cetatenii isi asuma dreptul de a cere socoteala presedintelui lor si de a primi, an de an, darea lui de seama.In locul discursului promis, rusii au incasat mult praf in ochi, dimpreuna cu cel mai mare fake-news din istoria postcomunista a Rusiei restalinizate de fostul sef al KGB-ului, Putin. Pe de-o parte, presedintele Federatiei a solicitat si obtinut atat demisia Guvernului Medvedev, cat si o noua sluga preaplecata, inzestrata cu functia de premier, in persoana ilustrului anonim Mihail Misustin Pe de alta, li se vara pe gat rusilor, fara dezbaterea necesara, pe langa noua functie-paravan a lui Medvedev, de "sef adjunct al Consiliului de Securitate", propunerea unei aparente reconstructii din temelii a arhitecturii institutionale si constitutionale a Federatiei.In fapt, Rusia lui Putin ramane vechiul imperiu centralizat, a carui unica functie de putere autentica este si va continua sa fie, pana la ultima lui suflare, tarul.Atat doar ca Vladimir Putin a invatat de la pesedistii lui Dragnea. Care invatasera, anterior, de la comunistii si kaghebistii sovietici sa mascheze eficient cleptocratizarea Securitatii si transformarea defectei democratii romanesti intr-o oligarhie pura si dura.Pe scurt, functia prezidentiala ar urma sa fie slabita , pierzand din prerogative in favoarea Dumei. Care oricum nu raspunde decat la comenzile totalitare ale sefului suprem.Intarirea nominala a prerogativelor parlamentare nu ar slabi doar autoritatea viitorului presedinte, care nu se va mai numi Putin. Ci ar urma sa dea impresia falsa ca Rusia se indreapta spre o democratie parlamentara.Dupa ce-i va expira actualul mandat, liderul suprem se va ascunde intre institutii precum odinioara marele potentat al Chinei comuniste, Deng Xiaoping. Marele modernizator si asasin de studenti demonstrand pentru democratie in Piata Tienanmen, in iunie 1989, a escaladat treptele puterii pana la culmea ei, prin indepartarea lui Hua Guofeng.Cand a decis ca n-are nevoie de functii formale gen premier ori secretar general, ca sa detina controlul absolut asupra tarii din pozitia de presedinte al asa-zisei Comisii Militare Centrale. Intrebat de naivi daca-i ajung oare niste posturi marunte, precum cele de vicepremier si vicepresedinte de partid, Deng a replicat ca "dispune deja de un nume si de-o faima".Ce-i trebuia mai mult? Dar lui Putin? Tine de domeniul evidentei ca sefului Kremlinului ii trebuie un nou Birou Politic, un CPEx al CC al PCR ceausist sub forma unei comisii Militare Centrale. Sau un parlament in genul celui condus de Dragnea, Iordache, Tariceanu, Melescanu. Copios dominat de slugi, lachei, valeti si ciraci dintre cei mai ticalosi.Concomitent, ii trebuie un paratrasnet politic. Va purta chipul unei valet-premier apt sa canalizeze furia crescanda a unui popor fara jena mintit, furat, saracit, cenzurat si ucis prin coruptie cleptocratica si antimeritocratie, sistem ce tine natiunea captiva in Evul Mediu.Iata reteta unei viitoare revolte si a unui viitor masacru gen Piata Tienanmen.In fine, tarul mai are nevoie de sprijin extern pentru proiecte menite sa-i aduca fonduri si lumina verde pentru aventuri militare necesare sa nu lase nemultumirile crescande ale rusilor sa dea in clocot.In acest scop investeste de ani, intens, nu doar intr-una din cele mai ample masinarii de agitprop si fake-news din istoria omenirii, ci si in agenti de influenta occidentali si in consilieri, firme si concerne care sa-i dea ce-i trebuie.Asa s-a ajuns ca niste companii care, altfel, pareau ca se respecta, sa puna, lacome, botul la propuneri rentabile, dar prea putin morale sau politic justificabile, precum Nord Stream 2. Care a inceput sa-si piarda notabil, prin sanctiuni, atractivitatea economica.Caci a suscitat reactii critice nu numai in estul Europei, unde se deplange marginalizarea energetica a Ucrainei, Poloniei si Republicilor Baltice, ci si peste ocean. Unde se regreta deopotriva dependenta energetica a Europei de Rusia si refuzul Batranului Continent de a importa gaz american.In scopul asigurarii sprijinului extern, tarului i-ar veni manusa agenti de influenta de calitatea fostului cancelar german Gerhard Schroder care, halucinant, il calificase candva pe sangerosul Putin, aliatul criminalului in masa sirian Assad, drept "democrat pursange".Agentii de influenta din Vest ar urma sa evidentieze, cu sprijinul neprecupetit al trollilor, al sputnicilor si al postului Russia Today, ca Rusia, in care stim ca au loc alegeri, dar fara sa se poate alege ceva, s-ar indrepta, chipurile, spre o democratie "parlamentara" pursange.Tot ei ar ascunde in vorbarie goala ca Duma actuala e orice numai un for legislativ autentic nu, de vreme ce e total libera de orice urma de opozitie. Aceiasi argati ar urma sa continue sa mascheze evidenta ca autocratia rusa, in care puterea e concentrata in mana insului controland serviciile secrete, a devenit demult un regim totalitar, croitpe calapodul ex-kaghebistului din Dresda.In fine, sicofantii si dezinformatorii occidentali ar mai urma sa intretina din rasputeri toate extremismele si zazania in Vest. Prin, Rusia s-ar confrunta cu o Uniune Europeana cat mai dezbinata, cat mai rupta de SUA si deci slaba, proasta si paralizata, astfel incat sa fie numai buna de manipulat.