Semnal de alarma pentru Putin

Ziare.

com

Daca Rusia ar fi o tara libera, cu alegeri democratice, atunci partidul "Rusia Unita" al liderului de la Kremlin ar putea sarbatori o victorie clara dupa alegerile regionale de la sfarsitul saptamanii.Aproape peste tot, unde au avut loc alegeri, partidul a obtinut o majoritate clara si toti candidatii sai la posturile de guvernator au castigat cu o majoritate absoluta in primul tur de scrutin.Dar rezultatele din weekend confirma o tendinta care a fost din ce in ce mai evidenta in sondaje si la alegerile regionale, de mai bine de un an: legitimitatea regimului lui Vladimir Putin se erodeaza.Asta nu inseamna ca puterea lui s-ar afla in pericol iminent. Aparatul de stat, care trebuie sa organizeze rezultatele corecte, functioneaza bine aproape peste tot. Dupa "accidentele" periculoase - din punctul de vedere al Kremlinului - in unele regiuni, la alegerile guvernatorilor de acum un an, administratia nu si-a mai permis "derapaje" in pregatirea alegerilor de acum, din cele 16 regiuni.Cu toate acestea, cu atat mai remarcabila este palma incasata de "Rusia Unita" la Moscova Acolo, unii dintre greii partidului, care s-au bucurat de sprijinul statului si de multi bani, au pierdut in fata unor femei si barbati cunoscuti. Excluderea Opozitiei si reprimarea protestelor s-au transformat intr-o arma impotriva conducatorilor: Tactica electorala a adversarilor regimului de a sprijini alegerea anumitor candidati ai unei opozitii aparente, inca oarecum fidele Kremlinului, a fost eficienta.Desi Moscova este un caz special, deoarece niciun alt oras rus nu are o miscare opozitionista de dimensiuni comparabile, acest rezultat este un semnal de avertizare pentru regimul lui Putin - si nu doar pentru ca Rusia este organizata centralist, multe decizii fiind luate in capitala.Pierderile la Moscova au aratat ca partidul liderului de la Kremlin nu mai este invulnerabil.Regimul va trage concluziile necesare. Probabil va intensifica represiunea. Exista pericolul ca Putin sa urmeze o cale similara cu cea de data trecuta, cand baza sociala a guvernarii sale a inceput sa se clatine. In acel moment, el a anexat Crimeea si a inceput razboiul in estul Ucrainei.Oricine vorbeste acum despre o apropiere de Rusia ar trebui sa tina cont de aceste detalii.