Suferinta spionului care l-a "tradat" pe Putin. Impactul asupra alegerilor din Rusia

12 ani de la cazul Litvinenko

O familie blestemata

"Tradatorii isi merita soarta"

La sfarsitul anilor '90, Skripal a fost arestat de serviciile de contraspionaj rusesti, fiind acuzat ca lucra pentru MI6, agentia de informatii a Marii Britanii. A facut 10 ani de inchisoare, parasind Rusia in 2010 in urma unui schimb de agenti intre Londra si Moscova.Serghei Skripal a fost ofiter in armata sovietica inainte de a fi recrutat de britanici.Se presupune ca otravirea agentului a fost o operatiune de razbunare a FSB, serviciul rus de informatii. Aceast nou atac al agentilor rusi pe teritoriul Marii Britanii a socat opinia publica din insula si a iritat autoritatile de la Londra."Am un mesaj simplu pentru Rusia. Stim cu ce va ocupati si nu o sa reusiti", a comentat Theresa May, premierul Marii Britanii, fiind citata de cotidianul "The Times" Acest nou atac coordonat de serviciile de informatii rusesti e la fel de violent, dar si asemanator cu cel asupra lui Alexandr Litvinenko , un alt spion rus, expus radiatiilor in urma otravirii cu poloniu turnat in cana de ceai intr-un restaurant din Londra. Litvinenko a murit in 2006, intr-un spital britanic.In urma anchetei procurorilor, un judecator a facut public un rechizitoriu care descrie in amanunt desfasurarea operatiunii FSB de eliminare a lui Alexandr Litvinenko, un vocal contestatar al lui Vladimir Putin.Sotia lui Serghei Skripal a murit in anul 2012, vecinii din Wiltshire, unde locuieste acesta spun ca Ludmila a murit intr-un accident de masina in 2012, la varsta de 59 de ani, dar pe certificatul de deces e trecuta si existenta unei forme de cancer. De asemenea, sunt informatii ca fiul lui Skripal ar fi murit si el, anul trecut, intr-un accident de masina petrecut in Sankt Petersburg, Rusia.Medicii si expertii guvernamentali au anuntat ca substanta folosita impotriva lui Skripal e probabil sa fie un "agent paralizant" utilizat des de serviciile secrete pentru "eliminarea tintelor", conform cotidianului birtanic "The Telegraph" Un raport SUA a documentat 14 morti suspecte petrecute pe teritoriul Marii Britanii de la venirea lui Vladimir Putin la putere, in urma cu 18 ani. E vorba de fosti agenti de spionaj, bancheri si oligarhi, otraviti, impuscati sau expusi substantelor radioactive.Acest nou episod violent tensioneaza si mai mult relatiile dintre Marea Britanie si Rusia. Reactia premierului Theresa May ascunde multa furie.Comentand cazul dublului agent Serghei Skipral, presedintele rus Vladimir Putin a spus ca "tradatorii isi merita soarta", fiind citat de cotidianul britanic "The Telegraph" Exista posibilitatea ca operatiunea serviciilor secrete ruse sa reprezinte un tur de forta in perspectiva alegerilor prezidentiale din 18 martie, atunci cand Vladimir Putin candideaza pentru un nou mandat.Autocratul rus are nevoie de o imagine de forta, de lider necrutator cu "tradatorii" pe de-o parte pentru a mobiliza un electorat blazat, tentat sa nu participe la vot, iar pe de alta parte sa dea un semnal pentru cercul sau de putere cum ca nu are nicio mila pentru cei care joaca dublu."Guvernul britanic ar trebui sa actioneze cu calm si sa-i incurajeze pe ofiterii britanici de informatii sa inceapa sa interactioneze cu agentii rusi. Pana la urma, astfel de intalniri au avut loc si in timpul Razboiului Rece. Ar putea face ca Moscova lui Putin si spionii sai profesionisti sa ia Marea Britanie mai in serios", scrie Richard Norton-Taylor in "The Guardian" , sustinand teoria ca relatiile britanico-ruse nu se pot degrada mai mult decat sunt acum, iar intrarea in contact cu agentii rusi ar putea sa-i determine pe acestia sa bata in retragerea daca realizeza ca planurile lor sunt cunoscute si au fost identificati.In aceste zile, la nivelul guvernului britanic se discuta tot mai serios ca echipa Angliei sa boicoteze Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia.