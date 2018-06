Totul e captiv pe frontul de Est

Emisiuni de zvonuri, manipulare si intoleranta

Se spune ca daca ai pune un scaun gol, pe care lipesti o eticheta cu numele lui Vladimir Putin, sa candideze pentru orice functie in Republica Moldova, ar castiga-o. De un deceniu si jumatate, liderul de la Kremlin este cel mai popular personaj in fosta republica sovietica sau provincie romaneasca - depinde de unde privesti. Si depinde la ce privesti.Caci despre asta este vorba: despre informatie. Despre accesul la informatie, care, in Republica Moldova, este dominata de stirile televiziunilor. Si, spune Valeriu Pasa, de la Watchdog.md, cei mai multi dintre cetatenii moldoveni se informeaza de la televiziunile rusesti.Nu pentru ca ar suferi neaparat de nostalgii sovietice, ci pentru ca sunt bilingvi, iar televiziunile de limba romana nu pot oferi entertainment de calitatea celui prezent pe canalele retransmise de la Moscova.E o chestie de bani, pana la urma: daca in Republica Moldova sau in Romania functioneaza o piata cat de cat libera de publicitate, cu resurse limitate si alterata eventual de cat de bune sunt relatiile dintre clientii de reclama si mass-media, in Rusia, marile companii ale statului pompeaza miliarde de dolari in televiziunile aceluiasi stat. Sau au propriile televiziuni, cum este cazul Gazprom.Republica Moldova este tara din regiune cea mai expusa manipularilor care vin dinspre Federatia Rusa, a explicat Valeriu Pasa, la dezbaterea Reconnect Moldova organizata la Bucuresti de Expert Forum.Este "spalare pe creier", avertizeaza Pasa si citeaza sondaje ce spun ca 30% dintre cetatenii moldoveni se informeaza dintr-o singura sursa si aceea este un post de televiziune detinut de statul rus, iar 50% urmaresc cu regularitate televiziunile de limba rusa.Gravitatea fenomenului a fost remarcata si de autoritatea de reglementare a audiovizualului de la Chisinau, inca din anii trecuti: in 2014 a amendat cinci posturi de televiziune care au preluat din Rusia "emisiuni informativ-analitice" pe post de instrumente de propaganda agresiva, folosind zvonuri neverificate, manipulari de imagini si texte, precum si etichete care discrediteaza intr-un limbaj intolerant si in lipsa pluralitatii opiniilor.Or, daca televiziunile de limba romana au stiri preponderent focalizate pe actualitatea interna, informatiile despre tot ce se intampla in lume ajung la publicul din Moldova prin televiziunile rusesti.Acolo, Uniunea Europeana nu poate sa iasa din criza financiara, valurile de refugiati nu mai inceteaza, actele teroriste sunt la ordinea zilei si, desigur, in contrapondere, singurul om de stat din intreaga lume cu verticalitate si clarviziune este Vladimir Putin.Nu e de mirare, in acest caz, ca niciun politician din Republica Moldova nu se poate apropia, de 15 ani deja, de popularitatea lui Putin. Sigur, nici un scaun purtand numele liderului de la Kremlin nu va candida in Republica Moldova. Dar eticheta Putin a fost lipita unuia dintre candidatii la ultimele alegeri prezidentiale, din toamna lui 2016: Igor Dodon nu a fost un parlamentar sau ministru charismatic, a stat in umbra fostului lider al comunistilor, Vladimir Voronin, iar cand a parasit tabara nostalgicilor sovietici pentru a fonda un partid socialist cu care a rebalansat scena politica de la Chisinau a fost perceput mai degraba ca un tradator pe care il poti suspecta ca o va mai face.Ce l-a saltat pe Dodon explica Valeriu Pasa: acesta a aparut pe afise electoale blagoslovit de poza presedintelui Rusiei.Saptamana trecuta, in cadrul unui forum organizat la Bucuresti de Europuls, au fost prezentate si rezultatele unui studiu coordonat de thin tank-ul bucurestean Global Focus, dedicat vulnerabilitatilor la manipularea ruseasca in patru tari din Europa de Est si Sud-Est - Moldova, Georgia, Bulgaria si Romania.Unul dintre autori este Mihai Popsoi, expert in relatii internationale de la Chisinau, iar in opinia acestuia, cel putin patru sunt aceste vulnerabilitati: coruptia, dependenta energetica de Rusia, minoritatile care sunt expuse mediei ruse si biserica ortodoxa rusa careia ii sunt arondati 70% din enoriasii ortodocsi si care nu se tine departe de campaniile electorale.Pe acest fond de slabiciuni, ONG-uri finantate de Moscova sustin grupuri de intelectuali care promoveaza ideile propagandei ruse: revansism, reinterpretarea istoriei, contestarea vectorului euro-atlantic si a valorilor europene, spune Popsoi.Nimic nu este lasat la voia intamplarii, il completeaza Pasa: tendintele din opinia publica sunt atent masurate de sociologi, iar banii din Rusia vin catre oameni platiti sa vorbeasca in beneficiul Rusiei.Lista vulnerabilitatilor este insa deschisa de coruptie, iar aceasta, in opinia reprezentantului Watchdog.md, este concentrata in jurul oamenilor politici care, in schimbul unor jocuri politice favorabile Moscovei, primesc la schimb avantaje materiale, de la rente pentru afaceri in Rusia pana la finantari de campanii.Astfel explica Pasa faptul ca Igor Dodon a cheltuit in campania pentru prezidentiale, pe care a castigat-o, de 49 de ori mai mult decat invinsul sau, Maia Sandu.O alta slabiciune speculata de masinaria de propaganda rusa, pe care o enumera Popsoi, tine de elita politica de la Chisinau, in jurul careia misuna oameni de afaceri dubiosi cu perspective juridice nu tocmai favorabile, pentru salvarea carora diverse figuri de la varful institutiilor statului ar fi dispuse sa dea foc tarii.Este vorba despre acele institutii ale statului care nu functioneaza oricum asa cum ar trebui si care starnesc nemultumiri publice exploatate in razboiul informational.Un fenomen inedit in ce priveste dezinformarea in Republica Moldova este finantarea de catre statul roman, din bani publici, asadar, a unor institutii media care fac propaganda pro-oligarhica, atrage atentia deputatul USR Matei Dobrovoie.Culmea e, spune parlamentarul, ca Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni cunoaste situatia, dar nu face nimic sa evite aceasta situatie, crede Dobrovoie, mult mai grava decat propaganda rusa si care este de cele mai multe ori indreptata impotriva adevaratelor forte politice pro-occidentale de la Chisinau.Internetul este si el un canal folosit cu insistenta. Rusia are, in fabrica de troli, o echipa dedicata Romaniei si vorbitorilor de limba romana - si mai exista si deja celebrul Sputnik Moldova, care, de fapt, este dedicat exclusiv Romaniei si pe care il conduce unul dintre marii unionisti ai anilor '90, Iurie Rosca, apropiat candva taranistilor de la Bucuresti si pentru care s-au consumat ani la rand energii internationale pentru a-l scapa de prigoana rusa.Studiul realizat de Global Focus constata ca, in cazul Romaniei, retelele sociale sunt cele mai permeabile arsenalului de manipulare politica ruseasca, in special fake-news-urilor.Urmeaza mediul politic, prea putin credibil si cu vulnerabilitati de natura juridica, si cel economic inca imatur si instabil dar, mai ales, prea putin transparent, ceea ce permite accesul influentelor maligne, a banilor Moscovei, in zona actionariatelor.Rufin Zamfir, director de programe la centru Global Focus, vorbeste despre inca o zona usor accesibila cailor troieni ai propagandei moscovite: polarizarea societatii sau, daca se poate spune asa, fenomenul "noi-mai-destepti-decat-voi".In ce priveste celelalte doua state studiate, in Bulgaria, conexiunile bolnavicioase dintre politic, afaceri, media si societatea civila sunt cele care au creat o veritabila cerere de interferenta ruseasca. Mai ales in zona energetica, factorul rusesc joaca tare.Cat despre Georgia, totul porneste de la dezamagiri: desi Rusia este in general perceputa la nivel public drept agresor, deziluziile sociale si politice interne permit exploatarea arsenalului asimetric rusesc. Iar printre dezamagirile enumerate si de Paata Gaprindashvili, directorul adjunct al asociatiei Georgia's Reforms Associates, una dintre cele mai mari vine din zona euro-atlantica: georgienii au fost ademeniti cu apropierea de Uniunea Europeana si NATO pentru ca, mai apoi, partenerii occidentali sa faca un pas indarat, lasand tara din Caucaz singura in fata Rusiei, intr-o infruntare disproportionata.