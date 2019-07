Vladimir Putin a semnat legea privind suspendarea Tratatului INF

Ziare.

Legea a fost aprobata de Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, in data de 18 iunie si de catre camera superioara, Consiliul Federatiei Ruse, in data de 26 iunie.Textul legii specifica in mod clar ca reinnoirea tratatului va fi posibila doar daca Vladimir Putin decide acest lucru."Suspendarea Tratatului este o masura fortata si necesara, precum si o abordare corespunzatoare a sistemului curent de control al armelor", a declarat Victor Bondarev, seful comitetului pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei.Presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia de incalcarea acordului semnat in anul 1987. Tratatul semnat de Statele Unite cu Rusia prevede interzicerea rachetelor cu raze de actiune cuprinse intre 500 si 5.500 de kilometri.Donald Trump sustine ca Rusia a incalcat acest Tratat, dar Administratia Vladimir Putin a acuzat in mai multe randuri ca sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa, inclusiv in Romania, constituie incalcari ale acordului Administratia Vladimir Putin a criticat de nenumarate ori initiativa SUA de a instala elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia, precum si montarea unui sistem antibalistic in Coreea de Sud. Washingtonul si NATO sustin ca instalatiile antiracheta din Europa nu sunt indreptate contra Rusiei, vizand contracararea amenintarilor balistice din Iran, in timp ce sistemul din Coreea de Sud vizeaza amenintarea nord-coreeana. Relatiile dintre Rusia si Occident sunt grav afectate de crizele din Ucraina si Siria.