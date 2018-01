Vladimir Putin are toate sansele sa castige alegerile in 2018, dar, apoi, va veni potopul

Nevoia unei sustineri coplesitoare pentru a avea un mandat linistit

Campionatul Mondial de Fotbal, instrumentul tarului pentru a schimba imaginea Rusiei. Va reusi sau nu?

Actualul lider de la Kremlin ar fi iesit invingator si daca opozantul sau "oficial" Alexei Navalnii ar fi candidat, dar biroul electoral central s-a asigurat ca acesta e scos din cursa, respingandu-i candidatura pentru o condamnare penala "construita" de autoritatile rusesti (aici e reversul medaliei unei legi electorale care limiteaza dreptul de a fi ales - una e pozitia in executiv si alta e candidatura in alegeri).Vladimir Putin are 65 de ani, iar la sfarsitul noului mandat va fi trecut de 70 de ani, fiind la putere de 24 de ani. Mai multi analisti au afirmat ca e putin probabil ca actualul presedinte sa incerce sa-si prelungeasca ramanerea la putere dincolo de 2024. Acest fapt inseamna declansarea unei lupte pentru putere o data cu castigarea de catre Putin a alegerilor din primavara anului viitor. In viitorii sase ani, mai multe forte se vor confrunta in Rusia pentru a-si asigura o pozitie privilegiata dupa era Putin."Odata cu victoria presedintelui Vladimir V. Putin se declanseaza adevarata confruntare, spun analistii, lupta oarba, infricosata si fara bariere, pentru a determina cine sau ce urmeaza dupa el, la sfarsitul urmatorilor sase ani de mandat, in 2024. Ceea ce ar putea fi numita ca fiind Curtea lui Putin - cele 40-50 de persoane de top din Kremlin si aliatii lor oligarhii - vor petrece urmatorul mandat prezidential pentru a controla acest viitor", se arata intr-o analiza publicata de cotidianul american New York Times Presedintele rus va avea un cuvant important de spus pentru ca el trebuie sa asigure continuitatea politicii sale, sa-si asigure imunitatea si un loc in istorie, astfel incat sa nu ajunga in situatia de a raspunde pentru izolarea Rusiei si starea precara a economiei.Navalnii a fost scos din joc pentru a nu avea sansa de a-i contesta autoritatea lui Vladimir Putin. Acesta va candida ca independent si vizeaza un vot covarsitor in favoarea sa pentru a-si tine contestatarii cat mai departe.De aceea, cifrele vor avea o semnificatie aparte. Pentru actualul lider va fi una sa castige cu un scor situat in jurul a 80 de procente din voturi si alta sa invinga cu o majoritate de plus cateva procente. Autoritatea sa va fi mult mai usor de contestat in ultimul mandat daca se chinuie in alegerile de anul viitor."Chiar daca rezultatul nu este pus la indoiala de nimic, modul in care va castiga Putin va influenta si modul in care vor decurge evenimentele pe parcursul anului. In lipsa participarii efective a unor candidati reprezentand opozitia, victoria este asigurata, dar Kremlinul este ingrijorat de cota de participare la alegeri, deoarece apatia politica are tendinta sa creasca, iar o prezenta scazuta la urne va suna clopotele de alarma", scrie Shaun Walker , corespondentul cotidianului britanic The Guardian la Moscova.In ciuda propagandei coordonate de Kremlin, Rusia lui Putin se zbate intre fragilitate economica si izolare politica. Dupa conflictul din estul Ucrainei si anexarea Crimeii, Uniunea Europeana a facut un pas inapoi, Marea Britanie a criticat in nenumarate randuri agresivitatea Rusiei, iar relatia cu SUA, cu toate ca favoritul Kremlinului a castigat alegerile, nu a progresat in 2017.Sanctiunile economice sunt o povara pe umerii regimului de la Moscova. Rusia stagneaza, iar societatea e mai polarizata ca niciodata dupa destramarea imperiului sovietic din 1991.Vladimir Putin va incerca sa foloseasca fotbalul pentru a-si consolida pozitia si pentru a transmite lumii o fata mai prietenoasa, profitand de faptul ca Rusia este organizatoarea Campionatului Mondial de fotbal din 2018. Va fi interesant de urmarit ce implicatii politice va avea acest eveniment pentru Moscova si cum va fi perceput de catre opinia publica internationala.Dupa castigarea unui nou mandat de presedinte, Vladimir Putin va intra intr-o zona de puternice turbulente, iar conflictele din interiorul elitei politice ar putea sa fragilizeze atat economia cat si influenta castigata in regiune.Viziunea noului tar pe care vrea s-o lase mostenire are legatura cu imperiul sovietic care controla estul Europei, tinea in sah SUA si China. Dar acele vremuri s-au dus, iar Putin a ales autoritarismul si nostalgia URSS ca sa ramana la putere, sacrificand modernizarea si democratizarea Rusiei. In 2018, va fi, din nou, prea tarziu.