Vladimir Putin vrea sa inlocuiasca Wikipedia cu Marea Enciclopedie Rusa

Aceasta masura le va asigura oamenilor accesul la "informatii de incredere ce sunt in mod constant actualizate pe baza unor surse verificate stiintific", conform unei rezolutii a guvernului de la Moscova condus de Dmitri Medvedev.Vladimir Putin a propus luna trecuta inlocuirea enciclopediei online Wikipedia, care functioneaza in sistem "crowd-sourced", cu o versiune electronica a Marii Enciclopedii Ruse."Aceasta (...) va oferi informatii de incredere intr-o forma moderna", declara atunci Putin.John Lubbock, coordonator de comunicare pentru Wikimedia, fundatia non-profit americana care detine site-ul Wikipedia, printre altele, a declarat ca nu este clar cum va dori Vladimir Putin sa imbunatateasca ceea ce poate oferi Wikipedia."Wikipedia in limba rusa este pe locul 7 in topul celor mai mari versiuni ale site-ului, cu peste 1,5 milioane de articole create de 2,6 milioane de utilizatori, toate publicate in regim Open Licenses", a scris el pe Twitter.In 2015, autoritatile ruse au blocat pentru scurt timp varianta Wikipedia in limba rusa, dupa un articol ce continea informatii despre canabis, invocand o lege care interzice publicarea de informatii despre droguri pe site-urile online.Moscova a introdus, de asemenea, si un sistem mai sever de control online pe segmentele de limba rusa ale internetului, astfel incat acestea sa poata functiona in continuare, chiar daca vor fi izolate de restul infrastructurii online straine.Marea Enciclopedie Rusa este deja disponibila intr-un format electronic de baza. Noul portal online destinat acestei enciclopedii va costa aproximativ 2 miliarde de ruble (31 de milioane de dolari), conform lui Sergei Kravets, unul dintre editorii Marii Enciclopedii Ruse, citat recent de ITAR-TASS.Guvernul de la Moscova va infiinta si un centru national de educatie si cercetare pentru Marea Enciclopedie Rusa, conform rezolutiei semnate de premierul Medvedev.