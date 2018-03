Efecte asupra lui Vladimir Putin dupa decizia expulzarii spionilor rusi de catre SUA si UE

Ce semnificatie are aceasta actiune diplomatica asupra lui Vladimir Putin?

"Viata spionilor rusi va fi mai grea"

Rusia acuza NATO pentru decizia expulzarilor

Marea Britanie nu va mai fi un paradis al investitiilor pentru oligarhii rusi

In urma deciziei Consiliului Uniunii Europene de saptamana trecuta de a condamna folosirea de catre Rusia a unei substante chimice de provenienta militara pentru eliminarea unui fost spion, statele UE au decis sa reactioneze prin masuri diplomatice in premiera.Si Romania, prin Ministerul Afacerilor Externe , a decis expulzarea unui diplomat rus. De asemenea, administratia Trump, intr-o actiune surprinzatoare, a expulzat 60 de cetateni rusi banuiti ca desfasurau operatiuni de spionaj pe teritoriul SUA, inchizand si consulatul din Seattle.Trebuie subliniat ca Rusia n-a fost atat de izolata nici in perioada Razboiului Rece , atunci cand controla partea de est a Europei si mai multe state din Africa, America de Sud si Asia, acolo unde reusise sa exporte si sa impuna sistemul comunist.La 29 de ani de la prabusirea Zidului Berlinului, sub conducerea unui fost spion KGB, Rusia se vede in situatia ca aproape toate puntile cu democratiile occidentale sa fie rupte.Sistemul autoritar al lui Vladimir Putin, anihilarea presei libere si a oricarei forme de opozitie au dus, incet, incet, din cauza incercarilor disperate ale liderului de la Kremlin de a ramane la putere, sa deterioreze orice forma de colaborare cu civilizatiile occidentale.Donald Trump, de la venirea sa la putere in 2016, nu l-a criticat niciodata pe Vladimir Putin. Exista dovezi si o ancheta in curs condusa de fostul sef FBI Robert E. Mueller, numit de Congresul SUA pentru a afla profunzimea implicarii reprezentantilor rusi in alegerile din 2016.Cu toate acestea, administratia Donald Trump, datorita presiunilor politice interne, dar si a celor venite de la parternerii europeni, a luat masuri extrem de dure care au suspendat pe termen nedefinit relatiile dintre cele doua state."Rusia a calculat prost si a mers prea departe in cazul Skripal. Ce a obtinut? Cea mai mare expulzare de spioni rusi dintotdeauna, peste nivelul Razboiului Rece; cea mai dura atitudine a Vestului de la excluderea Moscovei din G8, din 2014, ca rezultat al anexarii ilegale a Crimeii; o Uniune Europeana unita, care arata Rusia cu degetul; solidaritate clara a UE cu Marea Britanie, in ciuda negicierilor grele din Brexit; solidaritate transatlantica, SUA si Canada adoptind decizii similare.In final, toate aceste masuri si altele care urmeaza vor face infinit mai grea viata diplomatilor si spionilor rusi in Occident. Tarile occidentale fie scot de la naftalina politici anti-spionaj care nu au mai fost folosite de la destramarea URSS, fie adopta altele noi, pe masura pericolului reprezentat de subversiunea politica in epoca social-media.Pe cat este de popular in Rusia presedintele Putin, pe atat de izolat devine in Occident", a scris fostul consilier prezidential Iulian Fota , expert in politici de siguranta, pe pagina sa de Facebook.Aceasta solidaritate a statelor occidentale a fragilizat vizibil pozitia internationala a lui Vladimir Putin care a lasat sa se inteleaga ca reactiile diplomatiei Rusiei vor fi proportionale, nedorind sa agraveze conflictul."Stim foarte bine cine este in spatele Uniunii Europene: NATO. Uniunea Europeana este o constructie politica atragatoare, iar puternica Alianta Nord-Atlantica este in spatele ei. Obiectivul NATO e sa demonizeze Rusia, iar la ceea ce asistam face parte dintr-un program pe termen lung de a crea o tendinta rusofoba, e vorba nu numai de Rusia ca tara, ci si de rusi si de poporul rus", a declarat Maria Zacharova, purtator de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, comentand expulzarile de diplomati, citata de agentia Tass. Dar, dupa toate semnalele diplomatice, acesta e doar inceputul actiunilor de "pedepsire" a regimului Putin.Theresa May a promis pasi mai importanti si vrea sa puna capat privilegiilor de care se bucura oligarhii rusi apropiati de Putin pe teritoriul Marii Britanii. In ultimii ani, miliarde de euro provenite din Rusia au fost investite in proprietati imobiliare pe teritoriul Regatului Unit, in plus, miliardarii rusi au cumparat echipe de fotbal, agentii de publicitate, ziare si multe alte afaceri.Deteriorarea fara precedent a relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia va duce, cel mai probabil, la stoparea fluxului financiar venit dinspre Moscova, iar miliardarii vor fi obligati sa-si gaseasca un nou adapost daca va mai fi posibil sau sa se intoarca in Rusia.Aceasta solidaritate va avea efecte si in domeniul apararii, dar, mai ales, in ce priveste protectia sistemelor informatice astfel incat sa blocheze atacurile cibernetice asupra sistemelor electorale, energetice, de aparare si influentare a opiniei publice prin retelele sociale.Mesajul trimis de Casa Alba este unul de neputinta in ce priveste o posibila colaborare a lui Donald Trump cu Vladimir Putin."Presedintele doreste sa lucreze cu rusii, dar actiunile lor, uneori, nu permit ca acest lucru sa se intample", a declarat un reprezentant al administratiei prezidentiale, citat de New York Times Raporturile dintre NATO si Uniunea Europeana cu Rusia au intrat intr-o noua faza, aceea in care presiunile asupra regimului politic condus de Putin vor fi mult mai mari, iar izolarea diplomatica va avea si efecte comerciale vizibile.