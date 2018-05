Putin i-a urat sanatate fostului spion rus otravit in Marea Britanie si a transmis ca, daca ar fi fost mana Moscovei, era mort demult

Ziare.

Putin a adaugat si ca Moscova este fericita sa-l vada pe Skripal externat din spital si ca ii doreste sanatate.Fostul spion rus, care lucra pentru britanici sub acoperire, Sergei Skripal, a fost gasit inconstient impreuna cu fiica sa pe o banca din orasul englez Salisbury, dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina de tip Novhichok.Marea Britanie si comunitatea internationala au acuzat Rusia ca s-ar afla in spatele atacului, sustinand ca Moscova ar fi produs o astfel de substanta in laboratoarele sale militare. Kremlinul a negat orice implicare.