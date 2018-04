Trump il vrea pe Putin in Biroul Oval, dar inca se codeste de frica aliatilor

Donald Trump, declaratii contradictorii in raport cu Rusia

Vladimir Putin cauta o cale de iesire din izolarea internationala

Un succes al Departamentului de Stat si nu al Casei Albe

Vizita presedintilor Lituaniei, Letoniei si Estoniei vine intr-un context dificil pentru securitatea din Europa, tensiunile dintre Rusia si statele membre NATO au atins un nivel critic din cauza atacului cu nerv-agent al unor reprezentanti ai Moscovei asupra lui Serghei Skripal, un fost spion rus care a fost recrutat de serviciile secrete britanice in anii '90.Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii celor trei state baltice , foste republici sovietice, care si-au recastigat independenta dupa prabusirea URSS din 1991.Noul militarism al lui Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a crescut tensiunea in zona, iar de la anexarea Peninsulei Crimea din 2014 si conflictele militare din estul Ucrainei, statele baltice s-au simtit in permanenta amenintate de catre politica agresiva a Rusiei care se exprima prin tehnicile razboiului hibrid.Fortele NATO si-au facut aparitia in zona si o serie de aplicatii militare s-au desfasurat cu ritmicitate in cele trei state. Mai mult, NATO a dezvoltat centre strategice in regiune care se ocupa de planificare, asigurarea resurselor energetice si comunicatiile intregii aliante, integrand si mai mult Lituania, Letonia si Estonia in sistemul de aparare comuna.Cei trei sefi de stat i-au cerut lui Donald Trump sa aiba o atitudine mai ferma in ce priveste Rusia, dar presedintele american a preferat sa adopte o pozitie ambigua, spunand ca SUA reactioneaza dur la provocarile Moscovei, facand referire la expulzarile de "diplomati rusi", SUA cerand plecarea a 60 de persoane care lucrau sub paravan diplomatic pe teritoriul american, dar, in acelasi timp, sustinand ca "as putea avea o relatie foarte buna cu Rusia si cu presedintele Putin si, daca as face-o, ar fi un lucru minunat, dar exista si o mare posibilitate ca acest lucru sa nu se intample", a declarat Donald Trump la conferinta de presa de dupa intalnirea oficiala.Saptamana trecuta, purtatorul de cuvant al Casei Albe a recunoscut ca Donald Trump, in convorbirea telefonica in care l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru castigarea alegerilor din Rusia, a discutat despre o posibila intalnire intre cei doi chiar la Casa Alba."Daca o astfel de intalnire ar avea loc, Putin ar obtine onorurile cuvenite unui oficial de rang inalt invitat in Biroul Oval la o intalnire intre patru ochi cu presedintele american. Acest lucru s-ar intampla pentru prima oara din 2005, atunci cand Putin s-a intalnit cu presedintele George W. Bush. Alarma a sunat in cercurile diplomatice si in cele de politica externa din cauza perspectivei ca Trump ar putea sa-i ofere o astfel de onoare lui Putin fara a exista niciun fel de critica din partea acestuia in legatura cu acuzatiile de interferenta a Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sau cu cele ca Rusia a fost sursa atacului chimic din 4 martie asupra unui fost agent dublu rus", noteaza cotidianul american New York Times Dupa reactia Marii Britanii, care a reusit prin Theresa May sa creeze o solidaritate fara precedent intre Uniunea Europeana si SUA si sa reactioneze in fata agresivitatii lui Vladimir Putin, acum, presedintele american incearca sa-i ofere liderului rus o cale de iesire din izolarea diplomatica realizata de Regatul Unit, sustin mai multi experti in politica externa.E interesant de urmarit daca va reusi, mai ales ca in interiorul Casei Albe, mai multi consilieri l-au sfatuit pe Donald Trump sa se abtina sa-l sune pe Putin dupa castigarea alegerilor din Rusia, alegeri controlate de Kremlin intr-o buna masura.Donald Trump n-a tinut cont de sfaturile expertilor sai, iar conversatia telefonica a ajuns in presa. Astazi, chiar presedintele SUA se indoieste ca ar putea exista o astfel de intalnire de care Vladimir Putin are nevoie ca de aer.Convorbirea de la Casa Alba dintre Donald Trump si Raimonds Vejonis, presedintele Letoniei, Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, Dalia Grybauskaite, presedintele Lituaniei reprezinta mai mult un succes al Departamentului de Stat condus de Mike Pompeo decat o realizare a lui Donald Trump care, prin pozitia ambigua fata de Vladimir Putin, i-a determinat pe cei trei lideri sa-si puna toate sperantele in diplomatia britanica si in NATO, mult mai putin in Casa Alba.Acest fapt se intampla in conditiile in care, toate cele trei state vor ajunge in acest an sa cheltuie 2% din PIB pentru sistemul de aparare, adica o suma de 2 miliarde de euro pentru toate cele trei state.Hotararea liderilor baltici de a rezista in fata amenintarii lui Vladimir Putin reprezinta un exemplu, dar si o garantie de securitate pentru Romania, a carei diplomatie oscileaza in ce priveste pozitionarea fata de politica agresiva a lui Vladimir Putin.