Criticat de Elton John, Putin spune ca n-are nimic cu homosexualii: Sa traiasca liberi, dar fara exagerari!

Dear President Putin,



I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times.



I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. pic.twitter.com/wNG3imaR2r - Elton John (@eltonofficial) June 28, 2019

Totul a inceput in urma cu cateva zile, cand Vladimir Putin a declarat pentru Financial Times casi a sustinut ca guvernarile cu aceasta orientare politicasi incurajeaza fara discernamant diversitatea sexuala.Aceste declaratii l-au revoltat pe Sir Elton John, care si-a asumat public, inca din anii 1970, orietarile bisexuale (a fost chiar casatorit cu o femeie) si homosexuale.In consecinta, Elton John i-a transmis lui Putin, prin intermediul unui mesaj pe Twitter, ca declaratiile facute pentru Financial Times sunt suparatoare., a scris Elton John pe Twitter.Aflat sambata la summitul G 20 de la Osaka, Putin a replicat sustinand ca, in principiu, nu are nimic impotriva minoritatilor sexuale, dar ca in anumite privinte trebuie sa existe limite, potrivit CNN , a declarat Putin la summitul G20.De fapt, Sir Elton John si Vladimir Putin au mai discutat si in anii precedenti pe tema minoritatilor sexuale. Mai exact, in 2015, Elton John a scris pe o retea de socializare ca Putin l-ar fi sunat si i-ar fi cerut sa se intalneasca pentru a discuta despre subiect.Elton John chiar facuse o serie de glume in public, sustinand ca invata cum sa evite otravirea, in Rusia.Ulterior, s-a dovedit, insa, ca nu Putin il sunase pe cantaretul britanic, ci doi actori de comedie din Rusia, care-i facusera o farsa La acel moment, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca, impresionat de situatie, pana la urma Putin chiar l-a sunat pe Elton John. Presedintele rus si-ar fi cerut scuze pentru gluma conationalilor sai si i-ar fi spus ca, in masura in care programul i-ar permite-o, ar accepta cu placere o intalnire fata in fata cu vedeta britanica.