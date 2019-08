Erdogan merge la Moscova. Presedintele turc se va intalni cu Putin

Ziare.

Anuntul privind vizita presedintelui Erdogan in Rusia intervine la cateva zile dupa ce un convoi militar turc a fost luat la tinta in timpul unor raiduri aeriene in Siria , care sunt efectuate de regula de aviatia regimului si de cea a aliatului sau rus.Recep Tayyip Erdogan se va afla timp de o zi in capitala Rusiei, releva presedintia turca intr-un comunicat, fara a oferi alte detalii, potrivit publicatiei Le Figaro.Vineri, presedintele turc a avut o convorbire telefonica cu omologul sau rus in cadrul careia a declarat ca atacurile armatei siriene in nord-vestul Siriei ar putea sa provoace o criza umanitara si aceasta ameninta securitatea nationala a Turciei, conform Reuters.Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu a afirmat vineri ca tara sa nu va abandona un post de observatie situat intr-o zona din nord-vestul Siriei care tocmai a fost cucerita de catre fortele regimului sirian in apropiere de provincia Idlib.