Jurnalistul rus de investigatii Ivan Golunov, inculpat pentru trafic de droguri, acuza o inscenare si sustine ca a fost batut de politisti

Ulterior, politia din Moscova a anuntat ca Golunov a fost spitalizat din cauza ca "s-a simtit rau" in timpul detentiei.Vineri, un alt avocat al ziaristului, Dmitri Djulai, a sustinut ca Golunov a fost batut de politisti in momentul arestarii si ca ulterior acestia au refuzat sa solicite asistenta medicala pentru a constata leziunile suferite de suspect."Ivan Golunov a fost inculpat pentru tentativa de trafic de droguri", a declarat Cikov pe serviciul de mesagerie Telegram.Acesta a facut public un document al politiei care il acuza pe jurnalistul platformei online independente Meduza ca a incercat sa vanda "o cantitate importanta" de cocaina si de mefedrona., scrie Agerpres. Politia afirma ca l-a arestat joi, la Moscova, pe jurnalistul de 36 de ani, care avea in rucsac aproape 4 grame de mefedrona, un drog de sinteza, si ca la perchezitia domiciliara ulterioara a descoperit alte pachete cu stupefiante.Politia a publicat initial fotografii in care puteau fi vazute ustensile pentru droguri in apartamentul jurnalistului, insa fotografiile au fost retrase ulterior.Politia a recunoscut, conform corespondentei BBC Olga Ivshina, ca fotografiile nu fusesera de fapt facute la apartamentul jurnalistului, ci erau in conexiune cu alta investigatie care ar putea avea legatura cu retinerea sa, relateaza News.ro. Ivan Golunov, care este pasibil de 15 ani de inchisoare, respinge acuzatiile si afirma ca pachetele de droguri nu ii apartineau.El urma sa compara sambata in fata unui tribunal, care sa decida daca jurnalistul va fi incarcerat, consemnat la domiciliu sau pus in libertate in asteptarea procesului.", au declarat responsabili ai platformei media Meduza.Publicatia are sediul la Riga, in Letonia, pentru a scapa de controlul autoritatilor ruse.In fata tribunalului, mai multi jurnalisti afisau pancarte cu sloganuri precum "". De altfel, politia a retinut trei persoane, potrivit jurnalistului AFP de la fata locului.Vineri, zeci de membri ai breslei au manifestat in fata Ministerului de Interne de la Moscova, iar unii dintre ei au fost retinuti pentru scurt timp.", a declarat avocatul Djulai pentru AFP.Consiliul prezidential rus pentru drepturile omului, care il consiliaza pe Vladimir Putin, a publicat vineri seara o declaratie a unuia din membrii sai, Eva Merkaceva, care l-a vizitat pe Golunov in arest.", a declarat Merkaceva. Golunov i-ar fi spus, de asemenea, ca a primit doi pumni si ca politisti i s-au asezat in picioare pe piept.Organizatia Reporteri fara Frontiere a avertizat ca aceasta arestare ar putea marca "o escaladare semnificativa in persecutarea" jurnalistilor independenti in Rusia.News.ro relateaza ca intr-un videoclip publicat de site-ul rus Breaking Mash, Golunov arata la camera vanatai si sustine ca a fost implicat intr-o altercatie cu politia.Avocatul pentru drepturile omului Pavel Chikov sustine ca un medic l-a examinat pe Golunov si acesta a suferit o fractura de coasta si o contuzie.