Mii de rusi i-au adus un omagiu lui Boris Nemtov, opozant al lui Putin ucis langa Kremlin (Video)

Ziare.

com

Participantii la mars au purtat portrete ale lui Nemtov si flori. Unii au afisat, insa, si pancarte cu mesaje anti-Kremlin.Principalul opozant politic al presedintelui rus Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, a participat la mars, insotit de alti oameni politici care dezaproba actuala politica a Kremlinului.Potrivit politiei moscovite, la mars au participa doar aproximativ 6.000 de persoane, in conditiile in care membrii Opozitiei estimau ca ar urma sa se stranga nu mai putin de 10.000 de oameni. Organizatorii marsului nu au dat, inca, publicitatii informatii legate de numarul participantilor la actiune.Oricum, defilarea "priveste viitorul acestei tari pe care Putin o indeparteaza de poporul sau", a declarat pentru AFP Ilia Iasin, unul dintre reprezentantii opozitiei liberale.Ivan (55 de ani), un sofer care a refuzat sa-si spuna numele de familie, a declarat, tot pentru AFP, ca participa la acest mars in amintirea lui Boris Nemtov, "o persoana cinstita, cu principii democratice".Un alt mars pentru omagierea lui Nemtov a fost organizat la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oras din tara. La aeasta actiune au luat parte aproximativ 800 de persoane, adunate in fata unei gari in localitate."Vin la acest eveniment in fiecare an. Din nefericire, nimic nu se schimba in tara si nu putem sa ramanem tacuti", a declarat pentru AFP Galina Apraksina (50 de ani).Biris Nemtov, care a jucat un rol important in constructia unei opozitii fata de Vladimir Putin si care a fost vicepremier in timpul presedintiei lui Boris Eltin, a fost impuscat cu patru gloante, trase de aproape, pe un pod, la doi pasi de Kremlin, la 27 februarie 2015.In iulie 2017, cinci barbati originari din republicile musulmane Cecenia si Ingusetia, in Caucazul rus, au fost condamnati de aceasta crima, la pedepse cuprinse intre 11 si 20 de ani de inchisoare.Familia victimei a denuntat insa un "fiasco total" al justitiei, care i-a identificat doar pe cei care comisesera crima, nu si pe cel care o comandase.