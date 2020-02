Putin a vorbit pentru prima oara de dublura sa

Ziare.

com

In varsta de 67 de ani, Putin domina scena politica a Rusiei de mai bine de doua decenii. De-a lungul anilor, au existat multe teorii ale conspiratiei potrivit carora ar folosi una sau chiar mai multe dubluri, scrie Reuters, citand agentia Tass.Joi, in cadrul unui interviu acordat agentiei de presa Tass, lui Putin i s-a prezentat o lista a celor mai populare cautari pe internet in care apare numele sau. Una dintre acestea era: "dovada existentei dublurii lui Putin".Persoana care a realizat interviul l-a intrebat pe Putin daca este "real" sau e vorba de o dublura. Acesta a raspuns ca este chiar el, dupa care a negat faptul ca foloseste dubluri in aparitiile publice.Presedintele Rusiei, care a abordat in premiera acest subiect al dublurii, a recunoscut insa ca i s-a propus sa faca acest lucru."Am refuzat sa apelez la dubluri. Am primit aceasta propunere intr-una din cele mai dificile perioade, in timpul luptei impotriva terorismului", a spus Putin, adaugand ca se refera la inceputul anilor 2000.