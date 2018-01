"Putin compara comunismul sovietic cu crestinismul si mumia lui Lenin din Piata Rosie cu moastele sfintilor: Cu ce este el diferit?"

Ziare.

"Pe Lenin l-au pus intr-un mausoleu. Cu ce este el diferit de relicvele sfintilor pentru ortodocsi si, in general, pentru crestini?", s-a intrebat retoric seful statului rus, care a declarat ca partizanii inhumarii mumiei lui Lenin ii spun ca in lumea crestina nu exista traditia de a nu ingropa ramasitele umane. "Cum sa nu? Mergeti la Muntele Athos (Grecia) si veti vedea ca exista relicve de sfinti", a sustinut el.Liderul de la Kremlin a atras atentia ca puterea sovietica "nu a inventat nimic nou, ci pur si simplu si-a adaptat la propria ideologie ceea ce umanitatea inventase deja cu mult timp in urma".Putin a adaugat ca ideologia comunista si crestinismul sunt similare, deoarece conceptele egalitatii, fraternitatii si justitiei sunt inscrise in Sfintele Scripturi.Potrivit mai multor sondaje, circa 60% dintre rusi sunt in favoarea inhumarii ramasitelor pamantesti ale fondatorului Uniunii Sovietice, insa Kremlinul asigura ca inhumarea mumiei lui Lenin nu este un subiect pe agenda sa.