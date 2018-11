Putin si Merkel au vorbit despre conflictul dintre Rusia si Ucraina. Ce i-a cerut liderul rus

Ziare.

Cei doi lideri de stat au avut o convorbire la telefon la initiativa partii germane, pentru a discuta despre "incidentul periculos" care a avut loc duminica in Marea Neagra, potrivit AFP.In timpul acestei convorbiri cu Angela Merkel, Vladimir Putin "si-a exprimat profunda ingrijorare in legatura cu decizia Kievului de a-si aduce fortele armate in stare de alerta si de a instaura legea martiala", se spune in comunicat.Presedintele rus a denuntat "actiunile de provocare ale partii ucrainene si incalcarea grosolana a normelor de drept international de catre navele militare ale acesteia", subliniaza comunicatul.De asemenea, Putin si-a exprimat "speranta ca Berlinul va putea influenta autoritatile ucrainene pentru a le descuraja in legatura cu ulterioare actiuni negandite", adauga textul comunicatului emis de Kremlin.Duminica, paza de coasta rusa, subordonata Serviciului Federal de Securitate (FSB), a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene , pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate. Acest incident a survenit in Marea Neagra in timp ce aceste nave incercau sa patrunda in stramtoarea Kerci, pentru a intra in Marea Azov.Dupa aceasta brusca escaladare a tensiunilor, Ucraina a anuntat luni seara introducerea legii martiale in regiunile sale frontaliere, pentru o perioada de 60 de zile